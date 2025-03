Jaapani näsiniineline aitab aidsiviiruse vastu

Näsiniineliste sugukonda kuuluvat põõsalaadset taime Daphne pseudomezereum, mida jaapanlased tunnevad onishibari nime all, kasvab rohkesti Jaapani suurimal saarel Honshul, aga ka Koreas.

Taim kasvab tavaliselt umbes meetri kõrguseks, ta kannab märtsis ja aprillis kollaseid õisi, suvel aga punaseid marju, heites samal ajal endalt lehed.

Wei Li Tokyost Toho Ülikoolist ja tema kolleegid kirjutavad ajakirjas Phytochemistry, et vähemalt kolmel selles taimes sisalduval ühendil on HI-viiruse paljunemist pärssiv toime.

Nüüd on loota, et nende ühendite põhjal saab luua uusi ja senistest paremaid aidsi vastaseid ravimeid.

Näsiniinelisi on üle viiekümne perekonna ning üle 800 liigi, mida kasvab üle kogu maailma, peale polaaralade ja kõrbete. Eestis kasvab looduslikult ainult üks liik, harilik näsiniin Daphne mezereum.

Need taimed sisaldavad aineid nimega diterpenoidid, millel on olulised bioloogilised toimed, sealhulgas HIV-vastaseid.

Daphne pseudomezereum'i koort on selle põletikuvastaste omaduste pärast kasutatud nahahaiguste ja reuma vastu ning rohke kiudainesisalduse pärast ka paberi tootmises.

Li ja tema kolleegid eraldasid taimest kümme diterpenoidi, nende seas oli kolm tükki, mida ei ole varem kirjeldatud. Kolm ühendit kümnest ilmutas tugevat aidsiviiruse vastast toimet.

Avastus toonitab taaskord tõika, et taimeriigis leidub rohkesti ühendeid, millele võib leida meditsiinilist kasutust. See on üks põhjus, miks tasub taimeliikide kadumist igati ära hoida.

Pildil on Daphne pseudomezereum'i marjad.

