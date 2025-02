Maakera roheneb

Yulong Zhang Ameerika Ühendriikidest Duke'i Ülikoolist ja ta kolleegid kirjutavad ajakirjas Remote Sensing of Environment, et Maa rohelus on satelliitide pealt aastatel 2001 kuni 2020 tehtud mõõtmiste põhjal saavutanud kõrgeima taseme just viimasel mõõtmisaastal.

Seejuures on rohelus aastaid kasvanud järjekestvalt just parasvöötmes ja arktilistel aladel, kuid ajavahemiku lõpul tegi kasvusööstu ka troopikarohelus.

Maismaataimestik, mille levikut näitavad satelliidipõhised rohelusmõõtmised, on Maa elusloodusele väga tähtis. Taimed reguleerivad vee ja süsiniku ringkäiku, sisustavad teiste elusolendite elukeskkonda ning on neile toiduks.

Teadlased simuleerisid maakera roheelu arvutimudelil ning analüüsisid andmeid masinõppealgoritmi abil, et jõuda nähtuse võimalike põhjuste jälile.

Selgus, et üleilmne koroonaviiruse pandeemia, mis vallandus aastal 2020, ei paistnud olevat kiire rohenemise peamine põhjus. Võiks ju arvata, et reisipiirangute aegne õhusaaste kahanemine võinuks soodustada taimekasvu.

Kuid ei! Piirangute mõju ilmnes ainult kergelt ja kohati. Põhiline põhjus oli pigem suurem süsihappegaasi hulk atmosfääris, kõrgem õhutemperatuur ja maade sihilik taasmetsastus.

Eriti just parasvöötmes tuli taimekasvule kasuks soodsama sooja aja pikenemine. Troopikas aga tõukas taimerikkust tagant suur sademehulk aastal 2019 ja 2020.

Kuidas maakera taimed edasi kasvavad, seda näitavad edasised mõõtmised.

Teadusuudised on Vikerraadios eetris esmaspäevast reedeni ca kell 8.35 ja laupäeval ca kell 8.25.