Valgetähe saanud Gert Jervan: tehisaru muudab õpioskused üha tähtsamaks

Valgetähe IV klassi teenetemärgi pälvinud Tallinna Tehnikaülikooli professor Gert Jervan märkis, et IT-valdkond seisab tehisaru tõttu suurte väljakutsete ees, kuid kohanemisvõimelistel inimestel pole vaja veel muretseda.

Jervan pidas tunnustust suureks auks. "Olen dekaani ametis olnud kümmekond aastat ning IT-hariduse vedamine on olnud mul terve selle aja jooksul südameasjaks," sõnas professor.

Nii teaduse kui ka hariduse poole pealt jagub tegemist veel aastateks. "Seisame silmitsi näiteks tehisintellektiga, mis toob väga palju usaldusväärsusega seotud väljakutseid meie tehissüsteemide. See haarab nii riist- kui ka tarkvarasüsteeme, peame hoidma neid inimesele ohutuna ning kindlustama, et need töötavad," selgitas Jervan.

Vaatamata tehisaru kasvavale rollile on tema sõnul vaja kindlustada, et Eestis oleks võimalikult palju ja hästi välja koolitatud IT-lõpetajaid. Erilist tähelepanu tuleks pöörata õppejõudude ja doktorantide järelkasvule.

"Tööturg muutub, nooremarendajate positsioonid kaovad üldse ära. Selle asemele tuleb väga palju just tehisintellektirakenduste ja arendustööriistade kasutuselevõttu ehk tööprofiilid muutuvad ning IT-sektoris on endiselt väga suur tööjõupuudus," nentis Jervan. Kuna tehisaru laieneb pea kõikidesse erialadesse, on vaja rohkem ka valdkonnaga kursis olevaid inimesi.

"Inimesed peavad muutuma üha kohanemisvõimelisemaks. Me ei õpeta ega saagi enam ülikoolis õpetada väga spetsiifilisi ja konkreetseid oskusi, vaid õpetama tudengeid õppima, et nad püsiks ajaga kaasas," leidis Jervan.