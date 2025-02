Teenetemärgi pälvinud Krista Fischer: see on tore, kui tehtud tööst on kasu

"See tuli nii toreda üllatusena. Ei osanud isegi oodata," lausus Fischer. Professor usub, et kõige nähtavam oli ta Eestis koroonaperioodil, kui ta oli esimese teadusnõukoja liige. Koostööd sai tehtud aga ka teise teadusnõukojaga. "Eks ma suutsin natuke abiks olla. Eesti on muidugi väike riik ning ühel erialal ei ole väga palju inimesi, siis tulebki üritada aidata," lausus ta.

Fischer ütles, et on väga õnnelik inimene, sest on leidnud endale väga toreda eriala ja töö. Koolilapsena unistas ta bioloogia õppimisest ja bioloogiks saamisest. Samas sai käidud ka matemaatika olümpiaadidel. "Juhtumisi sattusin Tartu Ülikooli lahtiste uste päevale ning kuulsin lahkunud Tõnu Mölsi loengut, kus ta rääkis, kuidas tema matemaatikuna aitab biolooge. Nad uurisid Võrtsjärve. Mulle tundus see jube põnev mõte, et võin minna matemaatikat õppima, aga ei pea bioloogiat unustama," rääkis Fischer, kuidas temast sai biostatistik. Ta peab seda kõike väga õnnelike juhuste kokkulangevuse tulemuseks.

Praegu on ta kaldunud rohkem meditsiini poole, aga bioloogia huvitab professorit endiselt. "Inimene on ikkagi osa loodusest," ütles ta.

Oma töös peab ta toredaks seda, et sellest on otseselt kasu, sest tulemusi saab pärisellu rakendada. Näiteks on ta viimasel ajal teinud koostööd geenivaramuga ning koos töötatakse välja meetodeid, kuidas prognoosida haiguste riski. Geenivaramu annab inimestele lisaks kõigele muule tagasisidet nende geneetiliste riskide kohta ning Fischeri töögrupi panus on seal olemas. "Töötame selle nimel edasi, et veel paremini ning võimalikult ausalt saaks inimestele rääkida nende riskidest ja sellest, mida nad ise teha saaksid, et võimalikult tervena elada," lausus ta.