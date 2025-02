Laureaat Raivo Mänd: tahaks, et Eesti teaduses tuleks kindlamad ajad

Presidendilt Valgetähe IV klassi teenetemärgi pälvinud Tartu Ülikooli loomaökoloogia ja zooloogia emeriitprofessor Raivo Mändi rõõmustab, et tema uurimisrühm on 30 aastaga rahvusvaheliselt tuntuks saanud. Küll aga ootab ta teaduse rahastussüsteemis kindlamaid aegu.

"Oh, aitäh-aitäh-aitäh, see ka nüüd vanas eas veel," üllatus Mänd teenetemärgist kuuldes. Tema sõnul hakati teadlasi teenetemärkidega rohkem esile tõstma juba eelmise presidendi ametiajal. "Karis ülikoolide endise rektorina jätkab seda traditsiooni, nii et ei saa nuriseda. Teadlasi ikka tunnustatakse ja see on ju väga kena," märkis ta.

Oma karjäärile mõeldes oletas Mänd, et äramärkimist võis pälvida tema tegevus 1990-ndate alguses evolutsioonilise käitumisökoloogia n-ö maaletoojana. "Olen seda juba üle 30 aasta tudengitele õpetanud igal aastal. Viimasel ajal õpetan igal aastal ligi 200 tudengit ja nad annavad ikka veel positiivset tagasisidet," kirjeldas ta.

Samuti tõi Mänd esile enda tegevust loomaökoloogia õppetooli esimese professorina ning oma õppetoolile rahvusvahelise nähtavuse tekitajana. "Kui alustasin, siis meid ei tundnud maailmas mitte keegi õieti teadlastena. Nüüd aga, kus mul juba mantlipärija juhib õppetooli, pole enam mingit küsimust. Oleme rahvusvahelises kogukonnas hästi tuntud ning kui on mingeid koostööideid, siis meiega alati arvestatakse," sõnas laureaat.

Eesti teaduses on praegu Männi hinnangul turbulentsed ajad. Ta loodab, et tuleb tagasi entusiastlikum ja optimistlikum aeg, kus teadlasi grandikonkurssidega ei narrita. "Et ei oleks nii, et professorid ja akadeemikud, kes on aastakümneid Eesti teadust arendanud ning rahvusvaheliselt nähtavaks muutnud, jäävad lihtsalt grandikonkursil joone alla. Tahaks, et tuleks kindlamad ajad," ütles ta.