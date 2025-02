Naised räägivad ikkagi natuke rohkem kui mehed

Kummad lobisevad rohkem kas mehed või naised? Küllap arvab mõnigi, et vastus on ilma teadusuuringutagi selge, aga tegelikud teadustulemused on ikkagi natuke nüansseeritud.

Ligi paarkümmend aastat tagasi, aastal 2007 osutas üks Ameerika Ühendriikides Arizona Ülikoolis tehtud uuring, et mehed ja naised poetavad iga päev huulilt keskmiselt enam-vähem ühe palju sõnu, umbes 16 000.

Nüüd on sama ülikooli teadlased teinud uue, suurema ja täpsema uuringu, millest selgub, et naised toovad siiski keskmiselt päevas kuuldavale üle tuhande sõna rohkem kui mehed.

Andmeid koguti seekord ligi 2200 inimeselt ehk umbes viis korda suuremalt rühmalt kui eelmises uuringus. Ilmnes, et kui mehed ütlesid päevas keskmiselt 11 950 sõna, siis naised ütlesid 13 349.

Seejuures olid erinevused üksikinimeste vahel väga suured: mõni ütles ainult umbes sada sõna päevas, mõni jälle 120 000. Nii suure varieeruvuse korral pole ime, et eelmine kord, väiksemas valimis, jäi oluline erinevus tuvastamata.

Colin Tidwell Arizona Ülikoolist ja ta kolleegid märkasid helisalvestiste andmeid analüüsides, et sugudevaheline erinevus päeva jooksul öeldavate sõnade hulgas tuli eelkõige ilmsiks keskmises vanuserühmas, 25- kuni 65-aastastel inimestel. Selles vanuses ütlesid naised päevas keskmiselt umbes 3000 sõna rohkem kui eakaaslastest mehed.

Nooremas ja vanemas eas ei olnud sugude jutukusel suuremat vahet.

Veel ilmnes, et inimesed on üldse hakanud vähem rääkima kui enne. Eelmise uuringuga võrreldes on päeva jooksul öeldud sõnade arv vähenenud umbes 300 sõna võrra.

Teadlased oletavad ajakirjas Journal of Personality and Social Psychology, et põhjuseks on digitaalse kommunikatsiooni areng ning tekstisõnumite vahendusel suhtlemise populaarsus.

Tidwell ja ta kaaslased analüüsisid oma uuringus 22 varem tehtud uuringut neljalt maalt, nende seas ka see ligi paarikümne aasta tagune uuring, mis lõi omal ajal omajagu laineid.

Mispärast naised vähemalt keskmistes eluaastates siiski rohkem räägivad kui mehed, ei oska teadlased päris kindlalt arvata. Üks võimalik seletus on, et naised räägivad lastega rohkem kui mehed.

