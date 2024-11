Teaduse populariseerimise elutööpreemia pälvis Toivo Maimets

Tunnustuses toodi esile tema silmapaistvat ja laiapõhjalist tegevust teadusteemadel sõna võtmisel, populariseerides eesti teaduskeele tähtsust, et inimesed oleksid teadlikud arengutest tänapäevases meditsiinis ja biotehnoloogias. Avalikkuse laiema tähelepanu osaliseks sai Maimets koroonakriisi ajal, kui asus tööle valitsust nõustava teadusnõukoja esimehena.

Lisaks anti Tartus toimunud konverentsil preemia välja veel viies valdkonnas.

Kategoorias "Teaduse ja tehnoloogia populariseerimine audiovisuaalse ja elektroonilise meedia abil"

Peapreemia pälvis Eesti geenivaramu "MinuGeenivaramu" teadusportaal , mille kaudu saavad geenidoonorid tutvuda personaalsete teadusuuringute tulemustega oma geneetiliste eelsoodumuste ja päritolu kohta. Loodud portaali kaudu jõuab kasu teadusesse panustamise eest geenidoonoriteni ringiga tagasi ning aitab tõsta inimeste huvi ja teadlikkust geeniteaduse ja ka laiemalt terviseteemade vastu. Projekti eestvedajad on Natalia Pervjakova , Kristjan Metsalu , Lili Milani ja Mait Metspalu .

Kategoorias "Teaduse ja tehnoloogia populariseerimine trükisõna abil"

Peapreemia sai Jaan Aru populaarteaduslik raamat "Loovusest ja logelemisest", mille eesmärk on ergutada inimesi mõtlema sellest, mis on tegelikult loovus, miks meil seda vaja on ja kuidas seda toetada nii lastes kui ka iseendas.

Kategoorias "Tegevused/ tegevuste sarjad teaduse ja tehnoloogia populariseerimisel"

Peapreemia sai Barlova teadusõhtute sari , projektijuht Karin Pai ja Tartu observatooriumi majabänd . Kord kuus toimuv aruteluõhtute sari toob kokku teadlased ja uudishimuliku publiku, aidates suurendada üldsuse arusaamist teadusest ning tõsta huvi elukestva õppimise vastu. Mitmekesine teemade valik, teadlaste ja avalikkuse vahetu suhtlus ning selle integreerimine muusikaga on teinud Barlova teadusõhtutest elava ja kaasahaarava platvormi teaduse tutvustamiseks ja teadlaste kaasamiseks.

, eestvedajad Igor Krupenski ja Alesja Nehhožina. 7–18-aastastele noortele suunatud laager pakkus mitmekülgset hariduslikku kogemust energeetika ja tehnoloogia valdkonnas, et aidata kaasa teaduse ja tehnoloogia valdkondade populariseerimisele Eesti noorte seas. Tänukirjaga tõsteti esile Eesti Ornitoloogiaühingu teavituskampaaniat "Aasta lind – 30 aastat loodusharidust ja harrastusteadust" ja selle eestvedajat Kaarel Võhandut ning kõiki teisi, kes nende aastate jooksul on ühingu tegevusse oma panuse andnud ja aidanud seeläbi kaasa loodushariduse ja harrastusteaduse edendamisele.

Kategoorias "Parim teaduse ja tehnoloogia populariseerija" (teadlane, ajakirjanik, õpetaja jne)

Peapreemia sai ajakirjanik ja teadlane Marju Himma , kes on enam kui kümne aasta vältel kajastanud teadusajakirjanikuna Eesti teaduse teemasid ning samal ajal rakendanud meediauurijana oma teadmisi ja kogemusi ka uue põlvkonna professionaalsete teaduskommunikaatorite õpetamisel.

Lisaks pälvis II preemia ka päikeseenergiatehnoloogiate eestkõneleja Maarja Grossberg-Kuusk, kes on aktiivselt avaldanud populariseerivaid artikleid päikeseenergeetika väljakutsetest ja arengutest, andnud intervjuusid nii televisioonis, raadios, taskuhäälingutes kui kirjutavas meedias. Samuti on ta päikeseenergiatehnoloogiate teemal teinud avalikkusele koolitusi, sh gümnaasiumiõpilastele töötubasid ja loenguid kui koolitusampse ka täiskasvanud õppuritele.



Kategoorias "Parim uus algatus teaduse ja tehnoloogia populariseerimisel"

Peapreemia sai koolinoortele mõeldud kosmosekonkurss "Eesti otsib Estronauti", mille meeskonda kuulusid Karl-Kristjan Neufeld ja Rasmus Rohtla. Eesti suurim kosmosekonkurss aitas tuua teaduse ja tehnoloogia valdkonda noortele lähemale, näidata innustavalt selle rakendusvaldkondi ning kasvatada noorte huvi kosmoseteaduste vastu.

Peapreemiate suurus on 2500 eurot, elutööpreemia väärtus 13 500 eurot.

Tartu observatooriumi ja ESERO Eesti tunnustuse Linnutee Täht pälvis "Käi Kuu peale" lastelaagri korraldanud Kuressaare Nooruse Kooli õppealajuhataja Aire Siinvert.

Eesti Teadusajakirjanike Seltsi teadusajakirjanduse sõbra auhinna Ökul sai Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna juhataja ja akadeemik Mare Kõiva.

Konverentsi peaesineja oli Ameerika kirjanik ja õppejõud Seth Mnookin Massachusettsi Tehnoloogiainstituudist (MIT). Alates 2017. aastast on ta MIT-s meediauuringute ja -kirjutamise professor ning instituudi teaduskirjutamise magistriprogrammi direktor. Lisaks koostööle Vanity Fair'i ja Undark taskuhäälinguga on Mnookin avaldanud kolm raamatut: "Hard News" (2004), "Feeding the Monster" (2006) ja "The Panic Virus" (2011).