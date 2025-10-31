Tartu Ülikool kuulutas välja tänavused teenetemärkide kavalerid

Tartu Ülikooli suur medal on ülikoolisisene kõrgeim tunnustus, millega tänatakse ülikooli liikmeid eriliste teenete eest. Senati 31. oktoobril tehtud otsusega pälvisid tänavu suure medali emeriitprofessor ja rektor aastatel 1998–2006 Jaak Aaviksoo, infosüsteemide professor Marlon Gerardo Dumas Menjivar, geoloogia ja mineraloogia professor Kalle Kirsimäe ning analüütilise keemia professor Ivo Leito.

Emeriitprofessor Jaak Aaviksoo on üks viimaste aastakümnete mõjukamaid Eesti ülikooli- ja kõrgharidusjuhte, kes on andnud suuna Tartu Ülikooli ja kogu Eesti kõrgharidus- ja teadussüsteemi arengule.

Professor Marlon Gerardo Dumas Menjivar on üks Eesti ja rahvusvahelise arvutiteaduse silmapaistvamaid esindajaid, kelle pikaajaline tegevus Tartu Ülikoolis on jätnud sügava jälje nii arvutiteaduse instituudis kui ka kogu erialal ning aktiivne publitseerimine on teinud temast ühe Eesti viidatuima teadlase.

Professor Kalle Kirsimäe on rahvusvaheliselt tunnustatud teadlane ja geoloogiateaduse edendaja kogu Eestis, kes on vedanud aastaid eest geoloogiaalast teadus- ja õppetööd Tartu Ülikoolis ning on hinnatud ekspert nii era- kui ka avalikus sektoris.

Professor Ivo Leito on rahvusvaheliselt tunnustatud analüütilise keemia ekspert ja pühendunud õppejõud, kes on edukalt ühendanud kõrgetasemelised alusuuringud, metroloogilise täpsuse ning uuendusliku õpetamise.

Samuti kuulutas ülikool välja Tartu Ülikooli medali, aumärgi ja teenetemärgi "100 semestrit Tartu Ülikoolis" pälvinud ülikooliliikmed ning Tartu Ülikooli Tänutähega tunnustatud ülikoolivälised inimesed, kes on osutanud ülikoolile suuri teeneid. Kokku tunnustab ülikool 123 inimest.

Tartu Ülikooli Tänutähe saavad riigitegelane Siim Kallas, Tartu Ülikooli Kammerkoori ja Tartu Ülikooli Akadeemilise Naiskoori dirigent Triin Koch, Prantsusmaa suursaadik Eestis Emmanuel Mignot, arvutiteadlane Härmel Nestra, teadusajakirjanik Jaan-Juhan Oidermaa, kunagine Tartu Ülikooli nõukogu liige Kari Olavi Raivio, Rootsi ettevõtja Björn Erik Savén, Solaride'i eestvedaja Asso Soosalu ja pikaaegne Tartu Ülikooli Akadeemilise Naiskoori dirigent Vaike Uibopuu.

Kõikide ülejäänud teenetemärkide kavaleride nimed on avaldatud ülikooli kodulehel. Rektor Toomas Asser annab teenetemärgid pidulikult üle 21. novembril kell 16 Tartu Ülikooli aulas.

Tartu Ülikooli teenetemärgiga tunnustamise ettepanekuid võivad teha kõik ülikooli liikmed. Nii selleaastaseid kui ka varasemaid teenetemärkide saajaid saab vaadata ülikooli kodulehel olevast tunnustamise andmebaasist. Loe lähemalt teenetemärkide kohta lähemalt ülikooli veebilehelt.