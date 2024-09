Eesti rannikumere temperatuur püsib viimase 30 aasta kõige soojem

Septembri õhutemperatuuri päevarekorditel on olnud oma mõju ka merepinna temperatuurile Eesti rannikul, tekitades mereleitsaku. Tallinna Tehnikaülikooli kliimateenus näitab, et kõikjal Eesti rannikumeres on merepinna temperatuur 17–18 °C kraadi juures.

Satelliitpiltide analüüsil saadud tulemusi kinnitavad ka ranniku seirejaamade andmed. Veetemperatuur on oluliselt kõrgem kui viimasel 30 aastal keskmiselt septembrikuus. Septembri keskpaigale iseloomulik keskmine merevee temperatuur sõltuvalt asukohast on 14-15 °C kraadi läheduses.

Alates augusti lõpust on Läänemere idaosas arenenud mere kuumalaine. Praeguse mereleitsaku maksimaalne ulatus oli 10. septembril kui veetemperatuur oli tavapärasest nelja kraadi võrra kõrgem, olles 19-20 °C kraadi kandis. Mere kuumalaine kattis toona 230 000 ruutkilomeetrit Läänemerest ehk enam kui poole.

Teisipäevase seisuga on mereleitsakust mõjutatud ala ulatus 80 000 ruutkilomeetrit (vt. allpool olevat joonist). Lähipäevade mudelprognoosi kohaselt soojad ilmad püsivad. See annab alust arvata, et mere kuumalaine kestab veel edasi ja rannas on vesi karastatud inimeste jaoks ujutav.

Joonisel on näha merepinna temperatuur ja mereleitsakust mõjutatud piirkond (varjutatud) sündmuse tipphetkel 10. septembril ja 17. septembril (ülemine parem paneel). Autor/allikas: TalTech meresüsteemide instituudi kliimateenus:

Tallinna Tehnikaülikooli meresüsteemide kaugseire kaasprofessori Rivo Uiboupini sõnul on mere kuumalained ekstreemsed olukorrad, kui veetemperatuur on vähemalt viis päeva oluliselt kõrgem võrreldes tänase päeva 30 aasta keskmisega.

"Tavaliselt räägitakse mere kuumalainetest suvel kui esinevad kõrged absoluutsed temperatuurid. Mereleitsak võib esineda aga ka sügisel või lausa talvel, juhul kui vee temperatuur on oluliselt kõrgem päevale iseloomulikust pikaajalisest keskmisest," täpsustas Uiboupin.

Mere kuumalainete esinemise sagedus, kestvus ja ulatus on viimastel kümnenditel Läänemeres suurenenud. "Praeguse mereleitsaku puhul ongi huvitav asjaolu, et tegemist on sündmusega, mis on mitmel päeval ületanud viimase 30 aasta septembrikuu mere kuumalainete intensiivsuse rekordi," lisas Uiboupin.