Mitokondrid suruvad oma DNA-d ajurakkude tuuma

Mitokondrid on meil kõigil peaaegu kõigis rakkudes leiduvad toredad tegelased, organellid, mis toodavad meile vajalikke energiakandjaid, ATP-molekule, aga kujutavad endast kunagiste iidsete vabalt elanud bakterite järeltulijaid, kelle me oleme edukalt oma rakkudesse lõiminud.

Nüüd on Ameerika teadlased leidnud uusi asitõendeid sellest, et meie, eukarüoodid ehk päristuumsed ei ole vist suutnud mitokondreid sadade miljonite aastate vältel ikka päris lõpuni ära taltsutada.

Martin Picard Columbia Ülikoolist, Ryan Mills Michigani Ülikoolist ja nende kolleegid kirjutavad ajakirjas Plos Biology, et inimese ajurakkudes sisalduvatel mitokondritel on levinud kombeks siirata omaenda DNA jupikesi ajurakkude tuuma, kus need saavad siis tuuma DNA osaks.

Mitokondrid on nimelt ainsad rakuorganellid peale tuuma, millel on olemas omaenda geenid ja DNA, mille nad on alles hoidnud oma kunagisest bakteripõlvest.

Picard, Mills ja nende kaaslased tuvastasid, et mitokondri-DNA osiste üleminekut tuuma-DNA koosseisu tuleb ajurakkudes ette alatasa ja tihtilugu on sellisel üleminekul inimesele kahjulikke tagajärgi.

Uuringust hõlmatud ligi 1200 inimese seas täheldati tõika, et need, kelle ajurakkude tuumas oli rohkem mitokondri-DNA-d, surid keskeltläbi varem kui need, kel ajurakutuumad sisaldasid mitokondri-DNA-d vähem.

DNA üleminek mitokondrist tuuma on põhimõtteliselt toimuda võiva nähtusena olnud teada ka varem, kuid arvati, et see nähtus on harv.

Nähtust on suhteliselt rohkesti uuritud vere valgelibledes, kus seda esinebki harva, kuid nüüd selgub, et vähemalt ajus on lood teised.

