Isa vanus mõjutab lapse tervist

Uus uuring näitab, et nende USA isade osakaal, kes on lapse sünni ajal 50-aastased või vanemad, on tõusuteel. Taolise suundumuse asjaolud on ebaselged, kuid Stanfordi ülikooli teadlased usuvad, et põhjus võib seisneda meeste soovis saavutada enne pere loomist rahaline stabiilsus.

Teadlased on mures, sest üldiselt keskendutakse laste saamise puhul naiste vanusele. Samas ei teadvustada riske, mis kaasneb isade kõrge vanusega.

Hiljutise uuringu tarvis kasutasid teadlased andmeid 40 miljoni elussünni kohta USA-s aastatest 2007-2016. Uuring tuvastas mitmeid riske, mis on seotud isade kõrge vanusega.

Andmed näitasid, et üle 35-aastastele isadele sündinud lastel oli kohe pärast sündi suurem risk erinevate kõrvalnähtude tekkeks. Näiteks võisid neid kimbutada madal sünnikaal, krambid ja hingamisprobleemid. Mida vanem oli isa, seda suurem risk.

Isade vanus võib mõjutada sedagi, kas laps sünnib enneaegsena. Tõenäosus, et 45-aastase või vanema mehe laps sündis enneaegsena, oli 14 protsenti. 50-aastaste ja vanemate meeste puhul oli see number juba kaks korda suurem.

Meeste vanus mõjutab ka nende viljakust. Varasemad teadusuuringud on seostanud kõrgemat iga sperma kvaliteedi langusega.

Kokkuvõtteks rõhutab uuring vajadust paremini teadvustada küpse isaduse riske ning uurida lähemalt, miks saavad mehed järjest kõrgemas eas isaks.

