Jõhvikatest võib põiepõletiku korral tõesti kasu olla

Kindlasti kõlab paljudele tuttavana soovitus juua põiepõletiku korral jõhvikamahla või pista põske mõni jõhvikas. Teadlased on selle väite osas olnud umbusklikud, sest senimaani on nappinud teaduslikke tõendeid selle kohta, et jõhvikamahlast päriselt põiepõletiku leevendamisel kasu on.

Austraalia teadlased viisid hiljuti läbi metaanalüüsi, mis hõlmas 50 varasemat uuringut. Kõik tulemused kokku võttes selgus, et jõhvikamahl ei pruugigi olla kasutu. Tuleb välja, et jõhvikate tarbimisel väheneb bakteriaalse kuseteede põletikurisk enam kui neljandiku võrra. See puudutas aga vaid korduvalt põiepõletikku põdenud naisi ja lapsi. Eakamate täiskasvanute, rasedate naiste ja teiste põieprobleemidega inimeste puhul jõhvikate kasulikkus välja ei tulnud.

Teadlased leidsid ka seose jõhvikate ja antibiootikumide vahel. Nimelt tarbivad jõhvikamahla joonud inimesed vähem antibiootikume. See ei tähenda, et jõhvikamahl asendab kaasaegset meditsiini. Küll aga viitavad tulemused sellele, et marjajook võib aidata ennetada korduvat põletikku ja vähendada edaspidist vajadust antibiootikumide järele.

Eestis ja ka paljudes teistes riikides on põiepõletik kõige levinum kuseteede põletiku tüüp. Kuigi tegemist on tavalise haigusega, kirjutavad näiteks USA arstid sageli välja valesid antibiootikume või valesid annuseid. Selle tulemusena muutuvad bakterid paljude ravimite suhtes resistentseks.

Teadlased on mõnedes uuringutes leidnud, et enam kui 90 protsendil nakkustest on kuseteede infektsiooni tekitanud bakterid resistentsed ühe või mitme antibiootikumi suhtes. Ilma alternatiivsete ravimeetoditeta on mitmed naised sunnitud elama elukestva põiepõletiku ägenemisega.

Uuring ilmus väljaandes European Urology Focus.

