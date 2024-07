Väljendusrikkama näoga makaagid on edukamad juhid

Ahvidele meeldib mõnikord ikka nägusid teha, aga tegelikult võib selle kombe taga peituda sügavam mõte. Värskest teadusuuringust ilmneb, et ahvid, kellele on omane väljendusrikkam näoilme, on seltsielus edukamad ja neil on oma rühmas paremad sidemed.