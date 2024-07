Moderna teatas edukatest Covidi ja gripi liitvaktsiini katsetest

Loodud liitvaktsiin põhineb koroonavaktsiinidest tuttaval mRNA-tehnoloogial. Praeguseks tehtud kliiniliste uuringute põhjal tagab uus vaktsiin Moderna teadlaste hinnangul üle 50-aastastele inimestele parema immuunsuse kui teised gripi- ja koroonavaktsiinid. Nüüd asub ettevõte taotlema USA toidu- ja ravimiametilt sellele kasutusluba, vahendab Nature News.

Kombineeritud vaktsiinid on sageli väga tõhusad, kuid nende arendamine on keeruline ja kallis. Moderna uue vaktsiini edu näitab, et mRNA tehnoloogia võib arendusprotsessi kiirendada ja hõlbustada.

Tavaline vaktsiin toimib, sest aitab immuunsüsteemil päris haigustekitajaid hiljem kiiremini ära tunda ja nendega võidelda. Reeglina tutvustatakse selleks immuunrakkudele viiruse antigeeni ehk üksikut viirusosakesele iseloomulikku valku. Kui immuunsüsteem siis ehtsa viirusega kokku juhtub, tunneb see haigustekitaja juba ära.

Erinevate antigeenide ühte vaktsiini kokku kombineerimine on juba keerukam väljakutse. Mõnikord võivad eri päritolu koostisosad hakata üksteisele vastu töötama – sel juhul väheneb terve vaktsiini tõhusus. mRNA-vaktsiinidega sellist muret ei teki, sest neis kasutatakse erinevate antigeenide loomiseks samu algosiseid.

mRNA-vaksiinid põhinevad RNA-molekulidel, mis ütlevad rakkudele, milliseid valke on vaja valmistada. Neid keharakkudesse süstides toodavad keharakud just neid viirusevalke, mida immuunsüsteem saab hiljem omakorda ära tunda ja sihikule võtta. Niisugune protsess tekitab kehas tugeva immuunvastuse, ilma et eri viiruseid sihtivad vaktsiini koostisosad piltlikult öeldes omavahel surnuks võistleks.

See võib osaliselt seletada Moderna koroonaaktsiinide suuremat tõhusust. Pealekauba saab mRNA-vaktsiini vajadusel uute viirusemutatsioonide vastu kiiresti uuendada. Traditsiooniliste gripivaktsiinide loomiseks läheb kuus kuud ja kui päris maailmas võtab gripihooajaks võimust hoopis mõni teine tüvi, töötab vaktsiin kehvasti. Seevastu mRNA vaktsiini saab uuendada ka vaid mõne nädalaga.

Erinevad teadlasrühmad proovivad sedagi, kui mitu antigeeni õnnestub neil ühte mRNA vaktsiini üleüldse mahutada. Mõnel juhul on õnnestunud ühte vaktsiini pakkida juhised võitluseks kõigi 20 gripivariandi vastu. Moderna loodab oma liitvaktsiini lisada aga kaitse külmetuselaadseid sümptomeid põhjustava RSV ehk respiratoor-süntsütiaalse viirusnakkuse vastu.

Uue vaktsiini kasutamisel saavad siiski olema oma kitsaskohad: mRNA-d on keeruline seda pidevalt sügavkülmas hoidmata säilitada. Kui aga USA toidu- ja ravimiamet uue vaktsiini heaks kiidab, võib see aidata vaktsiiniga hõlmatust suurendada. Nimelt piisaks siis gripi ja Covid-19 vastu immuunkaitse saamiseks vaid ühest käigust arsti või apteekri juurde. Ühtlasi võivad liitvaktsiinid aidata tulevikus lapsevanematel hõlpsamini lapsi kaitsepookida ja hõlbustada vaktsineerimist maapiirkondades.