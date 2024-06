Downi sündroomiga võisid rinda pista juba neandertallased

Hispaanias asuvast Cova Negra koopast leitud vähemalt 146 000 aasta vanused sisekõrva luud viitavad, et lisakromosoomist tingitud haigusega pidid toime tulema juba neandertallased. Kui paleoantroloogide tõlgendus kinnitust leiab, näitab see, et liik hoolitses oma erivajadustega kaaslaste eest juba kümnete tuhandete aastate eest.