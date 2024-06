Maast möödub neljapäeva õhtul hiiglaslik asteroid

Kuigi lähimas punktis asub asteroid Maast umbes 20 korda kaugemal kui Kuu, liigitas NASA selle juba potentsiaalselt ohtlikuks möödumiseks. Asteroidi kiirus Maa suhtes ulatub möödumishetkel 93 000 kilomeetrini tunnis, vahendab LiveScience.

Asteroid 2011 UL21 kuulub Maa-lähedaste asteroide sekka. See tähendab, et 2011 UL21 sattub aeg-ajalt Päiksele lähemale kui 1,3 astronoomilist ühikut (AU), mis on umbes 1,3 korda suurem Maa ja Päikese vahelisest keskmisest kaugusest. Päikesesüsteemi siseossa satub keha umbes korra iga kolme aasta tagant.

Varasemate vaatluste põhjal on kosmosekivi läbimõõt 1,7–3,9 kilomeetrit ehk suurem, kui 99 protsenti teistest teadaolevatest Maa-lähedastest asteroididest. Sellegipoolest on 2011 UL21 näiteks viis korda väiksem, kui 66 miljonit aastat tagasi dinosaurused hävitanud asteroid.

Kuigi kokkupõrge Maaga poleks nii traagiline kui dinosauruste puhul, paiskaks see siiski atmosfääri piisavalt tolmu ja suitsu, et muuta ulatuslikult planeedi kliimat. Seepärast liigitatakse 2011 UL21 ka nn planeeditapja kategooriasse.

Viimati möödus sama asteroid Maast nii lähedalt enam kui 110 aasta eest. Olgu öeldud, et "lähedalt" tähendab siiski ligikaudu 17 korda kaugemalt, kui tiirleb Maast Kuu.

Asteroidi möödumist on võimalik näha tasuta otseülekande teel. Ülekanne algab Eesti aja järgi kell 23.00 ning Maast möödumine peaks aset leidma ligikaudu 15 minutit hiljem.

Asteroid on nähtav ka korraliku teleskoobiga. 2011 UL21 on kõige eredam 28. ja 29. juunil ning nähtav põhjapoolkeralt. Järgmisel korral möödub sama asteroid Maast 2089. aastal ja siis juba 2,7 miljoni kilomeetri kauguselt ehk märksa lähemalt kui praegu.

Praeguste mudelite järgi ei põrka ükski "planeeditapja" asteroid Maaga kokku vähemalt järgmise tuhande aasta jooksul. Küll aga möödub 2029. aastal Maast väga napilt üks kosmosekivi, mis võiks kokkupõrkel hävitada terve linna. Umbes 340-meetrine asteroid möödub Maast lähemalt kui mõned satelliidid.