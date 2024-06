Sünoptik: jaanilaupäeva vihma on praegu oodata Lõuna- ja Kirde-Eestis

Võrreldes paari viimase päeva prognoosiga lubab 19. juuni värskeim ennustus juba paremat jaaniilma. "Täna on see näidanud, et päris vihmata läbi ei saa, aga tõenäoliselt jäävad need sajud rohkem Läti peale," kirjeldas Meitern saates "Terevisioon". Samas möönis ta, et praeguste mudeliteadmiste põhjal ei saa ta kindlalt seda veel väita.

Praegu on Meiterni sõnul näha, et Skandinaaviast ja Soome põhjaosast tegutsevad Eesti ümber madalrõhkkonnad. "Näiteks tänane ilm, mis tuleb: sealt ulatubki üks lohk, milles arenes väike tsüklon ja see muudab meie tänase ilma hästi vihmaseks üle Eesti," kirjeldas ta 19. juuni ilma

Jaanipäeva paiku on sünoptiku sõnul taas oodata, et Eestile läheneb väike madalrõhkkond: "Edasised arvutused näitavad, et see peaks minema rohkem Läti ja veel lõuna poolt. Nii et suurt vihma see meile ei anna." Kui vihma siiski tuleb, juhtub see pigem Lõuna- ja Kirde-Eestis.

Kindlat soovitust jaaniõhtut saartele pidama minna Meitern veel ei anna. "Nüüd on lootus, et kõrgrõhkkond Briti saartelt tugevneb ja saadab oma serva meile. Samas on Atlandi ookean nii lähedal ja Eesti nii väike, et kui [madalrõhkkond meid] natukene riivab, siis juba kusagil sajab," selgitas ta.

Praegu tekitavad madalrõhkkonnast tingitud vihmad Eestis mustri, kus ühel päeval sajab ja järgmisel päeval on kuiv. "Ma ütleksin eilsete ja tänaste [18. ja 19. juuni, toim] andmetel: isegi kui 23. juunil vihma sajab, siis õhtuks peaks ilm paranema," võrdles Meitern. Samuti võiks selle loogika järgi tulla 24. juuni ilusa ilmaga ja kuiv.

"Sellel aastal tundub, et võib-olla õhtune temperatuur on umbes 15–16 kraadi, aga öösel võib langeda 10 kraadi lähedale," ennustas sünoptik jaaniõhtu kohta. Teisisõnu võiks kerge jope jaanilõkke ääres kaasas olla: Meiterni sõnul aitab see muu hulgas sääskede vastu. "Mida jahedam on, seda vähem on sääski ja tule juures saab sooja," lohutas ta.

Nagu 19. juuni ilmaloogika sünoptiku sõnul näitas, siis päeval küll sajab, kuid õhtutundidel sadu vaibub. "Kui võib-olla ka 23. juuni päeval sajab mitmel pool veel vihma, siis saab [õhtul] julgelt jaanilõket teha," arutles ta. Palju hullem oleks tema sõnul, kui oleks kuum ja kuiv periood, kus tuld teha ei tohi: "Me oleme selles mõttes kaitstud."