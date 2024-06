Maa sisetuuma pöörlemine aeglustub

Meie maakera sees on teatavasti üks teine kera. See on loomulikult väiksem kui maakera ise ja seda nimetatakse maakera sisetuumaks. Nii nagu maakera ise pöörleb, pöörleb ka sisetuum, ainult et mitte tingimata sama kiirusega.

Ameerika ja Hiina teadlased on nüüd saanud tugevat kinnitust, et maakera sisetuuma pöörlemine on viimasel ajal aeglustunud ja et sisetuum pöörleb aeglasemalt kui ülejäänud maakera.

John Vidale Los Angeleses asuvast Lõuna-California Ülikoolist, Wei Wang Pekingis asuvast Hiina Teaduste Akadeemia geoloogia ja geofüüsika instituudist ja nende kolleegid jõudsid niisugusele järeldusele, kui analüüsisid maavärinates tekkinud seismilisi laineid, ja on tulemused avaldanud ajakirjas Nature.

Maa sisetuuma pöörlemiskiiruse üle on teadlased viimasel ajal omajagu vaielnud. Mõned neist on väitnud, et sisetuum pöörleb ülejäänud maakerast kiiremini.

Vidale, Wang ja kolleegid sedastavad, et tuuma pöörlemine võib olla hiljutistel aastakümnetel küll kiirenenud, kuid ta praegune kiirus on väiksem kui kunagi viimase 40 aasta jooksul.

Maakera sisetuum on umbes Kuu suurune rauast ja niklist tahke kera. Teda ümbritseb vedel välistuum.

Vidale ja Wang vaatasid lähemalt just korduvate maavärinate seismolaineid. Korduvad maavärinad on värinad, mis on toimunud ühes ja samas kohas ja mille seismogrammid sarnanevad laias laastus omavahel.

Põhiandmed pärinesid 121 maavärinast, mis olid toimunud Atlandi ookeani lõunaosas Lõuna-Sandwichi saartel aastail 1991 kuni 2023. Mõned andmed on pärit ka varasemal ajal tehtud tuumakatsetustest.

Teadlased väidavad, et Maa sisetuuma pidurdumist põhjustavad vedela raua liikumised Maa välistuumas.

Sisetuuma aeglustumise mõju meie igapäevaelule ei ole teada. Teadlased oletavad, et aeglustumine võib muuta ööpäeva pikkust mõne tuhandiku sekundi võrra, aga seda on muudest asjaoludest põhjustatud kõikumiste seas raske tuvastada.

Teadusuudised on Vikerraadios eetris esmaspäevast reedeni ca kell 8.35 ja laupäeval ca kell 8.25.