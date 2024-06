Polüesterkangas kaitseb UV-kiirte eest

Tartu Ülikooli materjaliõpetuse nooremlektor Diana Tuulik rääkis "Terevisioonis", et kui õues on palav ja päike, on enda ultraviolettkiirguse eest kaitsmiseks kaks võimalust: päikesekaitsekreemi või riietega. Riiete puhul tuleb Tuuliku sõnul alati meeles pidada, et kaitseta jäävad need kehaosad, mida riie ei kata.

"Kõik riided kaitsevad suuremal või vähemal määral UV-kiirguse eest. Küsimus on, millisel määral," rääkis Tuulik. Selleks, et teada, kui hästi riie UV-kiirte ees tkaitseb, peab teadma rõiva kiulist koostist. "Kõige UV kindlamad on teada-tuntud polüester ja polüamiid. Sünteetilised kiud on päikesepõletuse vältimiseks tõhusamad kui looduslikud materjalid," lausus ta.

Teise klassi jäävad vill ja siid, mis küll kaitsevad UV-kiirguse eest, aga mitte nii tõhusalt kui sünteetilised materjalid. Taimsed kiud lasevad kõige enam päikese UV-kiiri läbi. Rohkem lasevad päikese UV-kiiri läbi ka venivad stretškangad.

Kui inimene soovib end kaitsta UV-kiirte eest, siis peale selle, et riie võiks olla polüestrist, võiks see olla ka tihe, et ei tekiks õhuauke, kust valgus läbi läheb. "Mida tumedam, seda parem. Siin tekib kohe küsimus, et kas tõesti kanda suvel musta värvi polüesterkangast. See justkui ei ole väga hea kombinatsioon, aga tegelikult disainerid on osanud sellele tähelepanu pöörata ning arvestanud sellega tootedisainis. Näiteks on riietele tehtud kaenla alla õhuaugud või selja peal on võrkkangas niiskuse ventileerimiseks," ütles ta.

Lasteriiete tootmise puhul Tuuliku sõnul sellele väga palju reeglina ei mõelda, et need UV-kiirte eest kaitseks. "Üldjuhul me ei eelda, et väikesed lapsed on pikka aega intensiivse päikese käes," rääkis ta.