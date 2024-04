Astronoomid leidsid Linnutee suurima tähe mõõtu musta augu

Gaia BH3 on seni teadaolevalt kõige pontsakam tähe mõõtu must auk Linnuteel. Teadlaste terava silma alla sattus see oma ülitugeva gravitatsioonivälja tõttu, mis paneb võbelema Gaia BH3 ümber tiirleva kaaslastähe. Kogu kosmiline jant leiab aset Kotka tähtkujus, vahendab Guardian.

Juhuslik leid on sedavõrd oluline, et teadlased avaldasid leiu üksikasjad plaanitust varem. Sellega soovivad astronoomid tõmmata Gaia BH3-le lisatähelepanu, et suunata objekti uurima ka oma kolleege.

Mustad augud tekivad tavaliselt siis, kui suured tähed oma elu lõpus kokku kukuvad. Kuigi Linnutee galaktikast on neid leitud ligikaudu 50, on neid seal teadlaste hinnangul tegelikult umbes 100 miljonit. Kuna enamikul neist puuduvad kaaslastähed, mille liikumist mõjutada, jäävad need aga inimsilmale nähtamatuks.

Tavaliselt on tähe mõõtu mustad augud Päikesest umbes kümme korda suurema massiga. Linnutee keskmes asuva suurima musta augu Sagittarius A mass on võrreldav aga lausa mitme miljoni Päikesega. Astronoomid on juba pikemat aega juurelnud, kuidas saavad väikestest mustadest aukudest galaktilised hiiglased. Ilmselt tekkis see mitte plahvatanud tähe, vaid tohutute tolmu- ja gaasipilvede kokkuvarisemise tagajärjel.

Teadlased märkasid Gaia BH3-e, analüüsides Euroopa Kosmoseagentuuri Gaia missiooni käigus kogutud andmeid. Kosmoseteleskoop, mille objektiivi ette must auk jäi, saadeti orbiidile 2013. aastal, et koostada miljardi tähe asukohta ja liikumist kujutav kolmemõõtmeline kaart.

Gaia andmeid läbi vaadates märkasid teadlased suvel põhjapoolkeral nähtavas Kotka tähtkujus, ühe tähe võbelemist. Teadlaste sõnul viitas liikumine, et tähe paneb vappuma Päikesest 33 korda suurema massiga must auk.

Järgnenud Euroopa Lõunaobservatooriumi väga suure teleskoobi vaatlused kinnitasid Gaia BH3 massihinnangut ja tähe orbiiti. Töörühm leidis, et täht teeb ümber musta augu täistiiru iga 11,6 aastaga. Kogutud andmetest järeldasid teadlased, et Linnutee mustadest aukudest on Gaia BH3-st suurem vaid galaktika keskmes asuv Sagittarius A.

Kuigi Gaia BH3 on suurem kui enamik teisi galaktika musti auke, sarnaneb see neist mõnegagi. Täpsemalt taolistele, mis vallandavad teiste mustade aukudega kaugetes galaktikates põrkudes gravitatsioonilaineid.

Gaia BH3 kaaslastähe mõõtmised pole seni viidanud ka asjaolule, nagu võinuks see tekkida musta augu moodustumisel toimunud plahvatuse käigus välja lennanud materjalist. Teadlaste hinnangul võib selle põhjal järeldada, et tõenäoliselt tekkis must auk ammu enne seda, kui see oma kaaslastähe igaveseks gravitatsioonivälja lukustas.

Gaia andmete järgmine osa avalikustatakse kõige varem 2025. aasta lõpus. Astronoomid loodavad teha kindlaks, kas musta augu ümbrusest jõuab Maani mingitki sorti elektromagnetkiirgust. See annaks omakorda lisateavet mustade aukude ümber tiirlevate tähtede tuule kohta ja aitaks paremini mõista, kuidas mustad augud ainet õgivad.