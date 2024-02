Arheoloog: mullu oli põnevaim leid 5000-aastane talb

"Eelmisel aastal toimus umbes 220 arheoloogilist uuringut üle Eesti. Nendest valiku tegemine on väga raske," kirjeldas Kadkas näituse sündi saates "Terevisioon". Lõplikku valikusse jõudis 17 objekti kõikjalt Eestist, nii pääste- kui ka teaduslikelt kaevamistelt.

Mullu toimusid ühed suuremad kaevamised Tallinnas, Reaalkooli spordiplatsil. "See oli Karjavärava eeslinn keskajal ja 18.–19. sajand oli selle koha peal linnakindlustus. Selle linnakindlustuse all need keskaegsed kihid olid ilusti alles," tõi Kadakas esile.

Just Reaalkooli kaevamiselt pärineb tema sõnul mitu põnevamat leidu. Näiteks tuli seal maapõuest välja 13. või 14. sajandi Veneetsia klaasist peekri kild. "See on väga luksuslik nähtus siin kandis. Meil on Viljandist ja Tartust leide küll, aga leida Tallinna eeslinna kinnistult ka selline kild on tore lisandus," osutas arheoloog.

Veneetsia klaasist peekri kild 13.–14. sajandist. Autor/allikas: ERR

Niisamuti tuli Reaalkooli kaevamistelt välja bareljeefiga keraamikakild. "Arheoloog Erki Russow, kes on meie keraamikaspetsalist ütleb, et see on Henri II, 16. sajandi Prantsuse kuninga kujutisega kann," märkis Kadakas.

Prantsuse kuningas Henri II kujutisega kannu kild. Autor/allikas: ERR

Põnevamate leidude hulka jõudsid muu hulgas keskaegse kirstukaane võti, mitu kaubaplommi, piip, väike pääsukese kuju ja erinevad ahjukahlid. Keraamikakildudest eksponeeritakse näiteks Siegburgis toodetud glasuuritud jänesekujutisega nõu kaane kildu.

Siegburgi keraamika kild jänesega. Autor/allikas: ERR

Muu hulgas saab näitusel näha 17. sajandist pärit klaasist veinipeekri jalga. "Monika Reppo, meie klaasiuurija ütleb, et seda toodeti Kesk-Euroopas, aga ka meie Hüti klaasikojas," märkis Kadakas.

Klaasist veinipeekri jalg, 17. sajand. Autor/allikas: ERR

Kõige märgilisem leid oli 2023. aastal väike pihukirve moodi raieriist ehk talb. Tegu on Eesti jaoks ühe kõige vanema metallesemega. "Kiviaja lõpus hakkas üleminek metallide kasutuselevõtule. Siin stuudios on käinud paar aastat tagasi ka teine väikene talvakene: samalaadne, teise kujuga küll, aga samamoodi vasest ja tõenäoliselt. III aastatuhat eKr," kirjeldas arheoloog.

Umbes 5000 aasta vanune metallist talb ehk väike pihukirves. Autor/allikas: ERR

Tõenäoliselt tuli leid välja Lääne-Virumaalt, kuid Kadaka sõnul vajab objekti teekond täpsustamist. "Üks kodu-uurija selle leiu muinsuskaitseametile üle andis, aga tema ei olnud ise leidja. Ma loodan, et leidja võtab ühendust muinsuskaitseametiga ja räägib täpsemalt, kuskohast see asi välja tuli," tõdes ta.