Nädalavahetusel hoogustub fotosüntees

Vähemalt Euroopas on see nii värskelt valminud uuringu põhjal, milles teadlased jälgisid maa peal toimuvat satelliitide pardalt.

Teadlased oletavad, et nähtuse põhjuseks on suurem õhupuhtus nädalavahetusel.

Fotosüntees on taimede rohelistes osades toimuv keemiline reaktsioon, mille tulemusel tekib päikeseenergia toel veest ja süsihappegaasist suhkrut. Ilma fotosünteesita ei oleks elu meie planeedil meile harjumuspärasel moel võimalik.

Ameerika teadlased eesotsas Liyin Hega Stanfordi Ülikoolist analüüsisid nii fotosünteesi kui ka õhusaaste kohta kogutud satelliidiandmeid ja otsisid nende võimalikke omavahelisi seoseid.

Fotosünteesile said nad jälile seda korraldavale pigmendile klorofüllile iseloomuliku rohelise tooni leidumuse ja tugevuse järgi satelliidipiltidel.

Selle järgi, kuidas atmosfäär valgust neelas ja peegeldas, said nad teada aerosoolide hulga, mis iseloomustab õhusaastet.

Aerosoolid on õhus hõljuvad väikesed tahked või ka vedelad aineosakesed. Neid tekib tööstusest, liiklusest või ka näiteks metsatulekahjudest; otse välja öeldes koosnevadki peamiselt aerosoolidest näiteks suits ja toss.

Kahte andmekogumit kõrvutades selgus tõsiasi, et mida vähem oli õhus aerosoole, seda jõudsamalt käis taimedes fotosüntees.

See on ka mõistetav, sest õhus hõljuvad aerosoolid takistavad päikesevalguse jõudmist taimedeni, mistõttu jääb taimdedel fotosünteesi jaoks vajalikku energiat vähemaks.

He ja kaasautorid kirjutavad Ameerika Ühendriikide teadusakadeemia toimetistes, et ligi kahel kolmandikul Euroopa aladest võis märgata fotosünteesi tugevnemist just nädalavahetuseti. Seletus on selles, et just puhkepäeviti jääb vähemaks nii liiklust kui ka tööstustootmist.

Nii et veel üks põhjus õhusaastet piirata.

