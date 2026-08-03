Geeniandmed seovad fibromüalgia ajukudede ja närvirakkudega

Värske geeniandmetele tuginev uuring näitab, et fibromüalgia põhjused peituvad peaajus ja närvisüsteemis. Samuti selgus, et sündroom jagab tugevat geneetilist tausta näiteks ärritunud soole sündroomi ja posttraumaatilise stressihäirega.

Rahvusvaheline uurimisrühm, kuhu kuulusid ka Tartu Ülikooli Eesti geenivaramu uurijad, analüüsis enam kui 2,5 miljoni inimese andmeid, kelle seas oli ligi 55 000 fibromüalgia diagnoosiga patsienti.

Analüüs tõi esile 26 kindlat geenivarianti, mis suurendavad haigestumise riski. Kõige tugevam seos leiti HTT-nimelisest geenist, mille teised variatsioonid on tuntud raske Huntingtoni tõve põhjustajana.

Uuringust selgus, et fibromüalgia pärilikkus on seotud eranditult ajukudede ja närvirakkudega, jättes kõrvale varasemalt kahtlustatud immuunsüsteemi rolli. Samuti selgus, et sündroom jagab tugevat geneetilist tausta teiste krooniliste valude, ärritunud soole sündroomi ja isegi posttraumaatilise stressihäirega.

Huvitava detailina ilmnes, et kuigi fibromüalgia kimbutab naisi mitu korda sagedamini kui mehi, on haiguse geneetiline ülesehitus mõlemal sool peaaegu identne.

Haiguse põhjus on seotud kesknärvisüsteemi ülitundlikkusega. Nimelt mõjutavad avastatud geenid otseselt aju ja närvirakkude arengut ning nendevahelist suhtlust. Selle tagajärjel muutub inimese närvisüsteem valusignaalide ja muude aistingute suhtes liigselt tundlikuks.

Andmed pakuvad kindlat bioloogilist seletust haigusele, mis on seni tuginenud vaid sümptomite kirjeldamisele ning annavad teadlastele konkreetse sihi uute ravimite väljatöötamiseks.

Tulemused on avaldatud täismahus ajakirjas Nature.

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