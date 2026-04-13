Suhkruasendajate kõrvaltoimed võivad ulatuda järeltulevatesse põlvedesse

Magusasõltlased on lootnud suurt abi kalorivaestest suhkruasendajatest, aga üha enam koguneb tõendust, et ka need ained on tervisele kahjulikud.

On hakanud selguma, et paljud magusained sekkuvad soovimatul viisil ainevahetusse ja võivad soodustada nii diabeedi kui ka südame-veresoonkonna haiguste väljakujunemist.

Nüüd paistab Tšiilis tehtud teaduskatseist, et populaarsete suhkruasendajate sukraloosi ja steevia negatiivsed toimed nuheldakse vähemalt hiirtel ka järeltulevate põlvede kaela.

Francisca Concha Celume Tšiili Ülikoolist Santiagos ja ta kolleegid hakkasid magusainete tervisetoimete vastu sügavamat huvi tundma, kui teadvustasid, et hoolimata suhkru üha laialdasemast asendamisest suhkruasendajatega ei ole ülekaalulisuse ning insuliiniresistentsuse ja muude ainevahetushäirete esinemus sugugi kahanenud.

Siit võrsus neil küsimus: kas võib olla, et magusained mõjutavad ainevahetust mingil meile veel mõistmata viisil?

Teadlased tegid katseid hiirtel. Nad jagasid närilised kolme rühma: ühed said juua puhast vett, teised tehisliku magusaine sukraloosi lahust ja kolmandad loodusliku magusaine steevia lahust.

Katsehiirtel lasti saada kaks põlve järglasi, keda joodeti üksnes puhta veega. Kõigile põlvkondadele tehti glükoositaluvuse teste, mis aitavad avastada diabeediohust märku andvat insuliiniresistentsust.

Esimeses järglaspõlvkonnas ilmnes insuliiniresistentsus ainult sukraloosi saanud hiirte isastel järglastel, teises põlvkonnas aga tuvastati kõrgenenud veresuhkru tase nii sukraloosi saanud hiirte isastel järglastel kui ka steeviat saanud hiirte emastel järglastel.

Geenianalüüs näitas, et sukraloosi tarbimine tõstis kahes järglaspõlvkonnas tuntavalt põletikuga seotud geenide aktiivsust. Steevia tarbimine põhjustas samasuguseid tagajärgi, aga väiksemal määral ja ainult esimeses järglaspõlvkonnas.

Concha ja kaasautorid kirjutavad tulemustest ajakirjas Frontiers in Nutrition, rõhutades, et hiirtel saadud tulemused ei tarvitse tingimata laieneda inimestele.

Aga inimkohaste tulemuste selgumiseni ei teeks kindlasti paha hoiduda suhkruasendajate tarbimisest või tarbida neid pigem mõõdukalt.

