Presidendi noore inseneri preemia pälvis Karolina Kudelina-Zhang ja Annika Kaalep

Biomeditsiinitehnikainsener Annika Kaalep töötab Põhja-Eesti Regionaalhaiglas, kus ta juhib elutegevust tagavate seadmete talitust ning vastutab haigla kõige kriitilisema meditsiiniseadmete pargi töökindluse ja arendamise eest. Haiglas juhib ta E-intensiivi projekti, mille eesmärk on intensiivravi osakondades kasutatavate meditsiiniseadmete täielik liidestamine haigla infosüsteemiga.

Lisaks praktilisele inseneritööle panustab Kaalep insenerikutse ja -pädevuste süsteemi arendamisse Eestis. Ta on osalenud mitmete insenerikutse standardite väljatöötamisel ning alustas tööd Tehnika, Tootmise ja Töötlemise Kutsenõukogus, panustades insenerikutse arengusuundade kujundamisse riiklikul tasandil.

Kaalep on arendanud Tallinna Tehnikaülikooli meditsiinitehnika ja -füüsika magistriõppekava ning aitab siduda akadeemilist õpet kaasaegse haigla praktiliste vajadustega, pakkudes tudengitele võimalust omandada sisuline ja vastutusrikas inseneritöö kogemus juba õpingute ajal ning toetades kvalifitseeritud spetsialistide järelkasvu tervishoius. Ta on ka Eesti Biomeditsiinitehnika ja Meditsiinifüüsika Ühingu juhatuse aktiivne liige.

Karolina Kudelina-Zhang on Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledži energeetika teadur, kelle uurimistöö keskendub tehisarul põhinevale elektrimasinate seisundiseirele ja tööstusdiagnostikale, eesmärgiga muuta keerukad tehnoloogiad inseneridele ja hooldustehnikutele arusaadavaks, usaldusväärseks ja praktiliseks töövahendiks. Tema kirg on inseneeria valdkonna populariseerimine eriti tüdrukute hulgas. Oma teadmisi jagab ta Harjumaa ja Ida-Virumaa koole külastades töötubades, kus innustab noori huvituma inseneriteadustest. Lisaks on ta välja töötanud gümnaasiumiastmele suunatud inseneeria valikaine.

Kudelina-Zhangi uurimistöö keskendub elektrimasinatele, mis on kaasaegse majanduse ja tööstuse oluline tugisammas. Nende töökindlus mõjutab otseselt nii tootlikkust kui ka turvalisust. Kudelina teadustöö eesmärk on arendada innovaatilisi ja usaldusväärseid diagnostikameetodeid, mis aitavad ennetada rikkeid ning suurendada seadmete efektiivsust.

Oma lühikese karjääri vältel on Kudelina-Zhang avaldanud kolleegidega üle 50 teaduspublikatsiooni, mh rahvusvahelistes teadusajakirjades ja konverentsidel. Seejuures on tema teadustöö pälvinud mitmeid tunnustusi, nagu IEEE IES Students and Young Professionals parima artikli konkursi esikoha.

Lisaks teadustööle on Karolina Kudelina-Zhang pühendunud inseneeria populariseerimisele noorte seas. Ta on juhendanud Noore Inseneri Programmi, viinud läbi töötubasid ja koolitusi ning panustanud selliste ürituste korraldamisse nagu Rakett 21 ja Robotex. Samuti on Kudelina-Zhang loonud gümnasistidele mõeldud valikaine, mis tutvustab inseneeria praktilisi külgi ja aitab noortel teha teadlikumaid haridusvalikuid.

Lisaks on Kudelina-Zhang aktiivne teaduse eestkõneleja meedias, esinedes televisioonis, raadios ja trükimeedias. Tema tegevus on aidanud tõsta tehnikaerialade nähtavust ja mainet Eesti ühiskonnas.

Olulise osa tema tööst moodustab tüdrukute ja noorte naiste kaasamine inseneeriasse. Kudelina-Zhang juhib IEEE Eesti sektsiooni "Naised inseneerias" tegevust ning 2022. aastal pälvis ta ise L'Oréal-UNESCO Baltikumi programmi "Naised teaduses" auhinna.

Vabariigi Presidendi noore inseneri preemia on mõeldud kuni 35-aastasele noorele, kes on saavutanud insenerina väljapaistvaid tulemusi oma erialal, selle õpetamisel või populariseerimisel. Preemiat antakse välja kolmandat korda.