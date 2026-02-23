Rumeenia jääkoopa iidne bakter trotsib tänapäevaseid antibiootikume

Rumeenia loodeosas kõrguvates Lääne-Transilvaania mägedes peituvas Scărișoara koopas lasuvast mitu tuhat aastat tagasi külmunud liustikujääst on teadlased leidnud külmalembese bakteri, kes ei tee mõnede kõige moodsamategi antibiootiliste ainete peale mitte teist nägugi, olgugi et koopajääs veedetud aastatuhandete jooksul ei ole ta kindlasti tänapäevaste ravimitega kokku puutunud.

Mikroobist nimega Psychrobacter on õnneks teada, et inimesi teeb ta haigeks üliharva, aga tema antibiootikumiresistentsus võib siiski ärgitada kartust, et kui kliima peaks edasi soojenema, võib kasvõi teistes samasugustes mägikoobastes välja sulada muidki temataolisi baktereid, kes võivad hakata oma resistentsust võimaldavaid geene maailma aktiivses bakterkonnas ka laiemalt levitama.

Cristina Purcarea Rumeenia Akadeemia Bukaresti bioloogiainstituudist ja ta kolleegid kirjutavad ajakirjas Frontiers in Microbiology, et nad tuvastasid bakteril üle saja antibiootikumiresistentsusega seotud geeni. Katsed näitasid, et 28 antibiootikumist, mida teadlased bakteri peal proovisid, suutis ta vastu panna tervelt kümnele.

Vastupanuvõimet mikroobe muidu kahjustavate ainete suhtes on bakteritel teadlaste jutu järgi ilmenudki tegelikult juba kauges minevikus, sest mikroobid on keemilised võtted omavahelises konkurentsis juba ammusest ajast kasutusele võtnud.

Purcarea ja ta kaaslased panidki tähele, et ka iidsest koopajääst leitud Psychrobacter suudab ise sünteesida enam kui kümmet ainet, mis on teistele bakteritele mürgised.

Nende ainete põhjal võib teadlaste lootust mööda õnnestuda tulevikus ehk ka uusi antibiootikume välja töötada, võib-olla isegi selliseid antibiootikume, millest oleks abi niinimetatud superbakterite ehk eriti resistentsete bakteritüvede vastu.

Scărișoara koopas lasuv liustik, mille jääst see üllatavalt resistentne bakter leiti, on muide üks maailma suuremaid maa-aluseid liustikke, kohati kuni paarkümmend meetrit paks ja osaliselt enam kui 13 tuhat aastat vana.

Pildil on Scărișoara koopa turistidele avatud osa koos jäästalaktiitidega.

