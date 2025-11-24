Väsimus kaob, kui nanolilled noorendavad rakke

Tervise ja elurõõmu aluseks on tõhusalt toimivad mitokondrid, väikesed piklikud töökad kehakesed rakkude sees, mis teevad toiduenergia rakkudele kättesaadavaks. Kui mitokondrid tõrkuma hakkavad, tunneb inimene väsimust ja võib jääda haigeks.

Texase teadlased Ameerika Ühendriikidest on nüüd leidnud nanotehnoloogilise nipi, kuidas rakud võiksid saada endale uusi agaraid mitokondreid.

On hiljuti avastatud, et rakud saavad mitokondreid üle võtta ka teistelt rakkudelt, aga kui ka naaberrakkude mitokondrid on rikki läinud, siis ei ole nonde heanaaberlikust toetusest alati piisavalt abi.

Akhilesh Gaharwar ja John Soukar Texase A&M Ülikoolist leidsid võimaluse appi võtta tüvirakud ja väikesed haralised nanoosakesed, niinimetatud nanolilled.

Nanolilled on molekulide kogumid, mis meenutavad elektronmikroskoobis vaadatuna tihtipeale lilleõisi.

Oma tiheogalise, tihti rägastikulisegi struktuuri tõttu on neil väikeses ruumalas rohkesti pinda, mis pakub mitmekesiseid võimalusi vastastiktoimeks neid ümbritsevate molekulidega.

Gaharwar, Soukar ja nende kaaslased tegid katseid nanolilledega, mis koosnesid molübdeendisulfiidist MoS 2 .

Nad manustasid neid nanolilli tüvirakkudele. Tüvirakudes hakkasid mitokondrid seepeale hoogsalt paljunema ja nende arv tõusis kahekordseks.

Nüüd viisid teadlased need täiustatud tüvirakud kontakti kahjustatud või vanaldaste rakkudega, mille enda mitokondrid olid loiuks jäänud.

Ilmnes, et tüvirakkudel ei olnud sugugi kahju oma ülearuseid mitokondreid neile kahjustatud või vanaldastele rakkudele loovutada.

Gaharwar, Soukar ja kaasautorid kirjutavad Ühendriikide teadusakadeemia toimetistes, et uute mitokondrite jõul lõid närbunud rakud taas õitsele ja nende toimepidevus taastus.

Isegi mürgised ained, millega teadlased rakke prooviks kostitasid, ei teinud neile enam nii palju kahju.

Nanolillelise lähenemise üks tugev eelis muude senituntud mitokondritaastusvõtete ees on teadlaste sõnul lootus, et raviprotseduure saab teha harvemini. Nanolilled on suhteliselt suured ja nad püsivad rakkudes kauem kui tavalised ravimained.

Pildil on nanolilled elektronmikroskoobi all.

Teadusuudised on Vikerraadios eetris esmaspäevast reedeni ca kell 8.35 ja laupäeval ca kell 8.25.