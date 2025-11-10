Video: akadeemikukandidaatide konverents

Eesti Teaduste Akadeemia valib detsembri alguses üheksas valdkonnas uusi akadeemikuid. Enne seda tutvustavad kandidaadid end ja oma tegemisi aga konverentsil.

11.00 Avasõna, Eesti Teaduste Akadeemia president Mart Saarma

Innovatsiooniuuringute valdkond

Modereerib akadeemik Anu Realo

11.10 – "Kultuuri ja kommunikatsiooniprotsesside roll innovatsioonisüsteemides ja kuidas seda uurida"

Indrek Ibrus, Tallinna Ülikooli BFMi meediainnovatsiooni professor

11.30 – "Innovatsiooniuuringute kaks kultuuri"

Rainer Kattel, TTÜ Ragnar Nurkse instituudi kaasatud professor

11.50 – "Haridusinnovatsioon innovatsiooniuuringute valdkonnana"

Margus Pedaste, Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi juhataja, professor

12.10 – "Miks tugevamad innovaatorid saavad veel paremaks ja nõrgemad jäävad maha?"

Priit Vahter, Tartu Ülikooli majandusteaduskonna õppetooli juhataja, professor

Muusika interpretatsiooni valdkond

Modereerib akadeemik Anu Realo

12.30 – "Interpreet – kunstnik, kes otsib nootide vahelt ja tagant"

Ivari Ilja, EMTA rektor, professor

Sotsioloogia valdkond

Modereerib akadeemik Anu Realo

12.55 – "Sootsiumist, sotsialiseerumisest ja sotsioloogilisest elevandist"

Veronika Kalmus, Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi professor

13.15 – "Heaolu ja pahaolu igapäevaelu ökosüsteemides"

Merike Sisask, Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi sotsiaaltervishoiu professor

13.35 – "Eluteed võrdlevas vaates"

Marge Unt, Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi professor

13.55 – Sirutuspaus

Tehisaru valdkond

Modereerib teaduste akadeemia asepresident Jaak Vilo

14.05 – "Tehisaru ja aju"

Jaan Aru, Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi kaasprofessor

14.25 – "Usaldusväärne tehisaru"

Meelis Kull, Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi professor

14.45 – "Tehismõistuse paradigmad, rakendused ja kombinatsioonid"

Tanel Tammet, Tallinna Tehnikaülikooli tarkvarateaduse instituudi täisprofessor tenuuris

Tootmistehnika valdkond

Modereerib akadeemik Maarja Grossberg-Kuusk

15.10 – "Põllundustehnika kui tootmistehnika osa"

Jüri Olt, Eesti Maaülikooli biomajandustehnoloogiate õppetooli professor

15.30 – "Tootmistehnika – teaduse ja nutika tööstuse ühenduslüli"

Tauno Otto, Tallinna Tehnikaülikooli mehaanika ja tööstustehnika instituudi inseneriteaduskonna täisprofessor tenuuris

15.50 – "Uued võimalused elektrimasinate tootmises"

Toomas Vaimann, Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna programmijuht, juhtivteadur

16.10 – Lõpusõna, Eesti Teaduste Akadeemia president Mart Saarma