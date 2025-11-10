Video: akadeemikukandidaatide konverents
Eesti Teaduste Akadeemia valib detsembri alguses üheksas valdkonnas uusi akadeemikuid. Enne seda tutvustavad kandidaadid end ja oma tegemisi aga konverentsil.
11.00 Avasõna, Eesti Teaduste Akadeemia president Mart Saarma
Innovatsiooniuuringute valdkond
Modereerib akadeemik Anu Realo
11.10 – "Kultuuri ja kommunikatsiooniprotsesside roll innovatsioonisüsteemides ja kuidas seda uurida"
Indrek Ibrus, Tallinna Ülikooli BFMi meediainnovatsiooni professor
11.30 – "Innovatsiooniuuringute kaks kultuuri"
Rainer Kattel, TTÜ Ragnar Nurkse instituudi kaasatud professor
11.50 – "Haridusinnovatsioon innovatsiooniuuringute valdkonnana"
Margus Pedaste, Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi juhataja, professor
12.10 – "Miks tugevamad innovaatorid saavad veel paremaks ja nõrgemad jäävad maha?"
Priit Vahter, Tartu Ülikooli majandusteaduskonna õppetooli juhataja, professor
Muusika interpretatsiooni valdkond
Modereerib akadeemik Anu Realo
12.30 – "Interpreet – kunstnik, kes otsib nootide vahelt ja tagant"
Ivari Ilja, EMTA rektor, professor
Sotsioloogia valdkond
Modereerib akadeemik Anu Realo
12.55 – "Sootsiumist, sotsialiseerumisest ja sotsioloogilisest elevandist"
Veronika Kalmus, Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi professor
13.15 – "Heaolu ja pahaolu igapäevaelu ökosüsteemides"
Merike Sisask, Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi sotsiaaltervishoiu professor
13.35 – "Eluteed võrdlevas vaates"
Marge Unt, Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi professor
13.55 – Sirutuspaus
Tehisaru valdkond
Modereerib teaduste akadeemia asepresident Jaak Vilo
14.05 – "Tehisaru ja aju"
Jaan Aru, Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi kaasprofessor
14.25 – "Usaldusväärne tehisaru"
Meelis Kull, Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi professor
14.45 – "Tehismõistuse paradigmad, rakendused ja kombinatsioonid"
Tanel Tammet, Tallinna Tehnikaülikooli tarkvarateaduse instituudi täisprofessor tenuuris
Tootmistehnika valdkond
Modereerib akadeemik Maarja Grossberg-Kuusk
15.10 – "Põllundustehnika kui tootmistehnika osa"
Jüri Olt, Eesti Maaülikooli biomajandustehnoloogiate õppetooli professor
15.30 – "Tootmistehnika – teaduse ja nutika tööstuse ühenduslüli"
Tauno Otto, Tallinna Tehnikaülikooli mehaanika ja tööstustehnika instituudi inseneriteaduskonna täisprofessor tenuuris
15.50 – "Uued võimalused elektrimasinate tootmises"
Toomas Vaimann, Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna programmijuht, juhtivteadur
16.10 – Lõpusõna, Eesti Teaduste Akadeemia president Mart Saarma
Toimetaja: Jaan-Juhan Oidermaa