Kiindumus rõivasuurusesse soodustab e-poodide raiskavat tagastamist

Inimeste psühholoogiline vajadus mahtuda kindlasse rõivasuurusesse, põrkub e-poodides reaalsusega, kus brändide mõõdud on väga erinevad. See vastuolu on üks peamisi põhjuseid, miks tellitakse korraga mitu suurust, mis omakorda koormab keskkonda ebamõistliku transpordi ja tagastamisega.

Sageli võib poes märgata, kuidas näiteks M-suuruses särgid võivad kõik olla väga erineva suurusega: mõni kitsam, teine pikem, kolmas laiem. Tallinna Tehnikakõrgkooli kestliku tekstiilitehnoloogia õppekava juht Marika-My Laid rääkis, kuidas ostjale võib see tunduda juhusliku segadusena, kuid tegelikult peitub selle taga täiesti teadlik valik.

"Kui räägime rõivaste mõõtudest, siis sellist reeglit, et üks suurus oleks kõigil brändidel täpselt sama mõõduga, ei ole olemas," selgitas ta "Terevisioonis".

Erinevused tekivad juba sihtrühma silmas pidades: kas bränd loob rõivaid noortele, täiskasvanutele, sportlastele või hoopis mugavust hindavatele inimestele. "Igal brändil on oma klient ja oma istuvuse idee ehk et mõni eelistab ümberhoidvat lõiget, mõni avaramat. See ongi põhjus, miks kõik M-id pole võrdsed," ütles ta.

Poes on olukord lihtne: inimene proovib riideeset selga ja kui see hästi istub, siis ongi õige. "Aga siin tuleb mängu ka psühholoogiline pool. Kui inimene on aastaid kandnud M-suurust, siis ta otsib instinktiivselt jälle M-i, mõtlemata, et keha on ehk ajas muutunud," selgitas Laid. Sageli kipuvad inimesed siis süüdistama tootjat, et suurus on vale, kuigi tegelikult on muutunud kandja ise.

Füüsilises poes võib see viia olukorrani, kus leitakse teise, avarama lõikega brändi toode, mis on samuti M-suuruses ja sobib. See kinnistab ostjas teadmist, et ta on endiselt M-suuruses, kuigi erinevate tootjate M-suurused võivad olla silmnähtavalt erinevad.

Veebipoes aitab aus mõõtmine

Veebist tellides on olukord veel eriti keeruline. "Alustuseks tuleks võtta ette brändi kehamõõtude tabel, mitte toote mõõtude oma, ja end ausalt ära mõõta," soovitas Laid. Rinna-, vöö- ja puusaümbermõõdu järgi saab selge pildi, millisesse suurusvahemikku konkreetse brändi tabeli järgi kuulutakse.

Oluline on tähele panna, kas tabelis on toodud kehamõõdud või toote mõõdud, mis ei pruugi alati selgelt kirjas olla. Laid ütles, et parimad veebipoed näitavad mõlemat "Kui ma näen oma kehamõõte ja näen ka toote tegelikku laiust ja pikkust, saan paremini hinnata, kas see sobib," ütles ta.

Kui aga mõõdutabelit üldse ei ole, tasub olla ettevaatlik. "Kui sa pole kindel, ära telli. Või siis telli mitu suurust ja proovi. Aga siingi tasub mõelda, et pidev edasi-tagasi saatmine ei ole jätkusuutlik tarbimine," sõnas ta.

Kõige kindlam on jääda truuks brändidele, mille lõiked on juba tuttavad. "Kui tead näiteks teksade puhul, milline mudel ja suurus sobib, on lihtne. Uue tootja puhul tuleb paratamatult katsetada," netis Laid.

Kui on plaanis mõni riideese soetada kingituseks, aga kandja suurust päris täpselt ei teada, soovitas Laid valida vabama lõikega toote, siis on risk väiksem, et toode üldse ei sobi.

Abi võivad pakkuda ka tootefotod. "Vaata, kuidas rõivas modellil istub, ja loe, mis suurust ta kannab. See annab vihje, kas tegemist on pigem avarama või liibuva lõikega," ütles ta.

Igal brändil on ka oma suurendamise skaala. Näiteks võib M-ist L-iks üleminek ühes brändis tähendada vaid sentimeetrit, teises aga viis.

Laid ütles, et kõige olulisem soovitus, mis ta anda saab, on olla enda vastu aus. "Inimese keha muutub ajas ja see on normaalne. Kui tunnistad seda ja mõõdad end ausalt üle, väldid pettumust nii poes kui veebis," ütles ta.