X!

Video: ERM-i teadusseminar rannarootslaste puitesemetest

Ajalugu
Näituse ligi kaheaastase ettevalmistustöö käigus kaardistas ja süstematiseeris Mariliis Vaks rannarootslaste mööbliesemeid.
Näituse ligi kaheaastase ettevalmistustöö käigus kaardistas ja süstematiseeris Mariliis Vaks rannarootslaste mööbliesemeid. Autor/allikas: ERM
Ajalugu

Eesti Rahva Muuseumi (ERM) konservaator Mariliis Vaks tutvustab neljapäeval toimuval teadusseminaril näituse "Rannarootslased. Estlandssvenskar" ettevalmistamisel tehtud uurimust muuseumi puitesemete kogudest. Ülekannet saab jälgida ka Novaatori vahendusel.

Näituse ligi kaheaastase ettevalmistustöö käigus kaardistas ja süstematiseeris Vaks rannarootslaste mööbliesemeid. Ta analüüsis neid materjali, valmistusviisi ja kasutusjälgede põhjal. Uurimisprotsess võimaldas omistada rannarootsi päritolu mitmele seni teadmata päritoluga esemele ja avada nende kultuurilist tausta.

Ettekandes tutvustab Vaks oma uurimisteekonda ja kasutatud meetodeid. Samuti toob ta näiteid sellest, kuidas ERMi kogudes olevad puitesemed rikastavad arusaamist rannarootslaste igapäevaelust ja ainelisest kultuurist.

Toimetaja: Jaan-Juhan Oidermaa

kes elab minevikuta...

30.10

Video: ERM-i teadusseminar rannarootslaste puitesemetest

28.10

Napoleoni väge laastasid Venemaal külma kõrval kaks ootamatut vaenlast

28.10

Õpilasuurimus: mahapestud kulakustaatus võis ootamatult tagasi tulla

18.10

Viro mõrtsukabande tappis Vabadussõja päevil mõne kuuga 12 inimest

16.10

Keeleteadlane: filoloogiast üksi jääb keeleuuringutes väheks

15.10

Jõehobusid elas Euroopas ka jääajal

14.10

Arheogeneetika näitab eestlaste mosaiiksust täies hiilguses

08.10

Lihavõttesaare kujud kõndisid mööda maad

01.10

Punane meri oli kunagi tilgatumalt tühi

30.09

"Teise mätta otsast": töö oli Eestis ajalooliselt kohustus ja kannatus

lugejate lemmik

hüpe teise maailma

15:24

Mehed peavad end südametervise nimel liigutama naistest kaks korda rohkem

14:06

Tartu Ülikool kuulutas välja tänavused teenetemärkide kavalerid

13:01

Pimedus suurendab melatoniini tootmist ja mõjutab meeleolu

11:47

Unepuuduses aju võib keset koosolekut koristama kukkuda

09:34

Neutronkiirgus paljastas naatriumioonaku vananemise põhjused

08:58

Universum ei saa põhimõtteliselt olla simulatsioon

30.10

Unearst: kroonilist unetust esineb igal kümnendal täiskasvanul

ajatu klassika

11.09
01.10
24.11
22.06
22.01
21.09
23.03
08.08
15.06
21.09
üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo