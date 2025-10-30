Video: ERM-i teadusseminar rannarootslaste puitesemetest

Näituse ligi kaheaastase ettevalmistustöö käigus kaardistas ja süstematiseeris Vaks rannarootslaste mööbliesemeid. Ta analüüsis neid materjali, valmistusviisi ja kasutusjälgede põhjal. Uurimisprotsess võimaldas omistada rannarootsi päritolu mitmele seni teadmata päritoluga esemele ja avada nende kultuurilist tausta.

Ettekandes tutvustab Vaks oma uurimisteekonda ja kasutatud meetodeid. Samuti toob ta näiteid sellest, kuidas ERMi kogudes olevad puitesemed rikastavad arusaamist rannarootslaste igapäevaelust ja ainelisest kultuurist.