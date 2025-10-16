Ka mitteantibiootiliste ravimite jäägid kehutavad pisikuid resistentsusele

Üks suuremaid muresid tänapäeva murelikus maailmas on see, et antibiootikumid, ravimid, mis on mõeldud haigusttekitavaid baktereid tapma, jäävad ajapikku üha jõuetumaks, sest bakteritel kujuneb nende vastu välja vastupanuvõime ehk resistentsus.

Nüüd on teada saadud, et ka mitmesugused muud ravimid peale otseste antibiootikumide võivad resistentsuse teket soodustada, kui bakterid vabas looduses antibiootikume koos nendega kohtavad.

Inglise teadlased väidavad, et sellist soodustavat kaastoimet avaldavad paljud laialt tarvitatavad ravimid, mille jääke jõuab rohkesti ka veekogudesse ja mujale loodusse.

On teada, et ravimainekoguseist, mida inimesed võtavad või loomadele annavad, võib tervelt kuni 90 protsenti läbida keha muutumatul kujul ja sattuda seejärel keskkonda.

Keskkonnas võib neid kuhjuda piisavas kontsentratsioonis, et tappa sealseid baktereid. Ellu jäänud bakterite seas võivadki nii hakata levima kaitsemehhanismid, mis võivad edaspidi, kui bakter peaks juhtuma kedagi nakatama, väljenduda ravimiresistentsusena.

Nähtust on uuritud, kuid enamasti ühe ravimi peal korraga.

April Hayes Exeteri Ülikoolist ja ta kolleegid on nüüd uurinud tavakasutuses olevate valuvaigistite, diabeediravimite ja hormoonpreparaatide koostoimet antibiootikumiga.

Laborkatseis lisasid nad mageveebakterite elukeskkonda antibiootikumi nimega tsiprofloksatsiin ja sellega koos ka mõnda mitteantibiootilist ravimit, kogustes, mida võib tänapäeval kohata ka looduses.

Selgus, et mitteantibiootiliste ravimite kohalolekul tekkis bakteritel antibiootikumi suhtes tugevam resistentsus kui ilma nende teiste ravimiteta. Kuigi, antibiootikumi enda kohalolu oli siiski põhiline, palja mitteantibiootikumiga ikka resistentsust ei tekkinud.

Arvestades aga olukorda tegelikus looduskeskkonnas, kus ravimid esinevad ikkagi seguna, peab tõdema, bakterite resistentsus on tõenäoliselt ikkagi kergem tekkima kui seni arvatud.

Hayes ja kaasautorid kirjutavad sellest ajakirjas ISME Communications.

