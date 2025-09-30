Nutikella kandmine võib põhjustada terviseärevust

Nutikellad mõõdavad tänapäeval südamerütmi, vererõhku, une kvaliteeti ja teevad isegi lihtsustatud EKG-d. Samas võib see muuta inimesed ärevaks, sest numbreid tõlgendatakse erinevalt.

Põhja-Eesti Regionaalhaigla kardioloog ja Tallinna Tehnikaülikooli professor Margus Viigimaa rääkis, kuidas nutikellad annavad väga palju lisainformatsiooni krooniliste haiguste jälgimisel ja tervisekäitumise analüüsimisel. Samas rõhutas ta, et ühegi seadme näidu põhjal ei tohiks ise teha raviotsuseid ega panna diagnoose. "Nutikella roll on pigem olla andmete kogumise ja salvestamise vahend, mis pakub arsti konsultatsiooni käigus täiendavat infot," lausus ta "Terevisioonis".

Kellade kasutamisega kaasneb ka varjukülg: need võivad tekitada terviseärevust. Näiteks pulsisageduse varieeruvus või südamerütmi kõikumised võivad tavakasutajale tunduda ohtlikud, kuigi sageli pole need tervisele kriitilise tähtsusega. "Inimesed hakkavad näitajaid ise tõlgendama, otsivad internetist lisateavet ja võivad omistada numbritele müstilisi tähendusi, mida neil tegelikult ei ole," sõnas Viigimaa.

Samas on nutikellad kasulikud näiteks treeningu ja taastumise jälgimisel, pulsi taastumise kiiruse hindamisel või stressitaseme mõõtmisel. EKG funktsioon on kasulik siis, kui südametervisega on midagi halvasti. Viigimaa rääkis, kuidas kasutajad saadavad sageli arstidele oma nutikellaga tehtud EKG, kui kahtlustavad kodade virvendust või muid südamerütmihäireid. Selline lisainfo võib olla arsti sõnul abiks, kuigi vererõhu mõõtmisel peetakse kuldstandardiks endiselt õlavarrelt mansetiga mõõtmist.

Oluline küsimus on, millal kellast saadud andmete pärast peaks arsti poole pöörduma. Selleks võivad olla korduvad kõrvalekalded. Näiteks liiga kiire või aeglane pulss, sagedased rütmihäired või vererõhu olulised kõikumised. Nutikell ei anna küll otsest hoiatust, et on aeg arsti juurde minna, kuid märgid, mis panevad kasutaja kahtlema, tasub Viigimaa sõnul kindlasti perearstiga üle vaadata.

Arst rõhutas, et nutikell ei ole raviotsuste allikas, kuid selle näitajad võivad olla hea abivahend krooniliste haiguste jälgimisel ja terviseteadlikkuse suurendamisel. "See, et inimesed oma tervisele rohkem tähelepanu pööravad, on juba suur samm edasi. Kui nutikell aitab sellele kaasa, on see igal juhul positiivne," ütles Margus Viigimaa.