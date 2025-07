Vaateid Stalini aja tudengite argiellu: Viie Põrsa Kolhoos ja Katanga

Elu Stalini-aegses Nõukogude Eestis on pälvinud uurijate huvi peamiselt sovetiseerimise mehhanismide, institutsionaalsete muutuste ja repressioonide aspektist. See vaatepunkt on valdav ka sõjajärgseid ülikoole puudutavates uurimustes,1 kirjutab Eesti Rahva Muuseumi vanemteadur Anu Kannike ajalookultuuri ajakirjas Tuna.

Käsitlused üksikute erialade või teaduskondade ajaloost varasel Nõukogude perioodil2 puudutavad pigem akadeemilist tegevust, õppejõude ja õppekavasid, sestap kajastub neis üliõpilaste vaatepunkt toimunule põgusalt. Nõukogude aja alguse igapäevaelu kultuurilooliste ülevaadete3 ja üksikute analüüside4 kõrval on noortekultuuri piirjooni vaid visandatud.5

Tartu Riikliku Ülikooli (TRÜ) tudengite eluolu 1940.–1950. aastail on kirjeldanud Hillar Palamets lühidalt ülikooli ajaloo üldkäsitlustes6 ja pikemalt mälestuste kogumikus "Lugusid vanast Tiigist"7. Viimasesse koondatud mahlakad olukirjeldused ja humoorikad episoodid heidavad ajastu õhustikule tänuväärset valgust.

Samas ei puudutata kuigivõrd keerulisi ühiskondlikke olusid ega ülikooli sovetiseerimist, hirmu ega repressioone. Mainitakse küll toidunappust, kuid kirjeldatakse pigem lõbusaid söömaaegu kui nälga – internaadielu seikluslik-seltskondlik pool jätab varju ainelised ja poliitilised toimetulekuraskused. Selline rõhuasetus on selgitatav nii mälu looritava noorusnostalgia, mälestuste kogumise aja (1980.–1990. aastad) kui ka koostaja pikaajalise lojaalsusega nõukogude võimule.

Täiendavat vaatenurka Stalini-aegsete noorte argielule pakuvad TRÜ ühiselamuis, tollase nimega internaatides, tudengite loodud päevakajalised kollektiivsed dokumendid. Siinses artiklis võetakse vaatluse alla neist kaks – meestudengite toa Katanga (1946–1951) tehtud ülestähendused trükitud lauakalendritesse8 ja naistudengite toa Viie Põrsa Kolhoosi (1951–1955) toavihikud9 –, mis väärivad nii oma unikaalsuse kui ka eheduse tõttu lähemat tutvustamist.

Katanga asutajaid 1947. aastal aadressil Veski 13 asunud ühiselamu toas nr 9. Esireas vasakult Hillar Palamets, Haljeva Nilgo. Teises reas vasakult Raiot Silla, Raivo Toots ja Ülo Tedre. Seinal loosung "Surm on patu palk". Autor/allikas: RA, EFA.377.0.102802

Pole kahtlust, et sellise žanri näiteid leiaks nõukogude ajast rohkemgi, mälestustes on mainitud ka mitteametlikke seinalehti, loosungeid ja külalisraamatuid, kaaslastele saadetud kirjakesi, juhuluulet vms. Paraku on suur osa neist kaduvikku vajunud, mäluasutustes on niisuguseid materjale tallel väga vähe10 ning ka koduarhiivide puhul võib vaid loota kunagiste autorite järeltulijate (pere)ajaloohuvile.

Privaatsete/mitteametlike dokumentide vähesust aitab osaliselt korvata ametlikes allikates (ülikooli institutsioonide arhiivid, toonane meedia) leiduv info tudengielu ja selle tingimuste kohta laiemalt. Eriti kõnekad on sõjajärgse kümnendi TRÜ teenistujate ja üliõpilaste ametiühingukomiteede, eeskätt elamukultuuri-, olme-heaolu- ning varustuskomisjonide koosolekute protokollid ja otsused ning kontrollkäikude ja tudengitega peetud vestluste aruanded.11 Taustateavet pakuvad nii 1948. aasta novembrist ilmuma hakanud ajaleht Tartu Riiklik Ülikool kui ka Postimees/Edasi.

Stalini-aegsete ametlike allikate analüüsil tuleb mõistagi arvestada nende ideoloogilist kallutatust ja (enese)tsensuuri, ent info detailsus ja usaldusväärsus varieerub ka ajas. Näiteks on TRÜ ametiühingu tegevuse algaastatel koostatud ülevaated olmetingimustest üksikasjalikud ning suhteliselt avameelsed. 1948.–1949. aastast partei- ja komsomoliorganite surve ja kontroll tugevnesid ning reaalsete probleemide asemel hakati üha enam tegelema nõukogulike rituaalide juurutamise ja kampaaniatega nagu sotsialistlik võistlus.

Tegevuse bürokratiseerumisega vähenes argielu puudutava info hulk ning tekstide keel muutus kantseliitlikumaks. Selle perioodi ülikooli ajaleht on eeskätt nõukogulik propagandarelv, tulvil ametlikku võitlusretoorikat ja saavutuste loetelusid. Kõnekas on asjaolu, et leheveergudel ei räägita iialgi vaesusest, toidunappusest või haigustest. Ometi leiab sealtki üksikuid artikleid, milles kirjeldatakse ühiselamute viletsat seisundit, mõningate kaupade puudust või tudengite "ebanõukogulikku" käitumist.

Noorte argielu kohta pakuvad infot ka Tartu Ülikooli (TÜ) raamatukogu käsikirjade osakonnas leiduvad ülikooli töötajate ja endiste üliõpilaste suuliselt salvestatud ja transkribeeritud või kirja pandud mälestused.

Siingi on suure hulga tänuväärset materjali kogunud Hillar Palamets, kelle isikufondis12 leidub lisaks eluloointervjuudele kirjapanekuid argielu teemadel (näiteks ülikooli söökla ja kohviku töötajate meenutused), kuid talletatud on ka juhuslikke repliike või peolauavestlusi. Nende kõrval on kirjavahetust, omaaegsete tudengite märkmete ja kirjade ümberkirjutusi või ümberjutustusi jne. Et kogumise ajendiks oli jäädvustada kaduvat mälu igal võimalikul moel järgneva akadeemilise analüüsi taotluseta, moodustavad need tekstid võrdlemisi ebasüstemaatilise ning katkendliku kogumi.

Siinse teema aspektist on huvipakkuvad tudengiolmega seotud mälestused (osa neist on ka eelnimetatud raamatus avaldatud)13, eeskätt Viie Põrsa Kolhoosi puudutav kirjavahetus selle liikmete Helga Laanpere ja Ina Tammekannuga14 ning Katanga sõpruskonna üksikud õpinguteaegsed dokumendid ja kirjavahetus.15 Arhiivis pole säilinud Palametsa kirjavahetust Ellen Liiviga (Veskisaarega), kuid katkend sellest on ära toodud "Lugusid vanast Tiigist" raamatus.16

Tartu akadeemilise maailma õhustikku ja üliõpilaselu üksikasju Nõukogude okupatsiooni algusperioodil aitavad täpsustada mitmed trükis ilmunud eluloolised mälestused või mälestuste kogumikud.17 Viie Põrsa Kolhoosi (5PK) ja 1950. aastate alguse tudengielu kohta leidub värvikaid meenutusi Laine Peebu elulooraamatus.18 Täiendavaid andmeid eluolust internaatides võimaldasid koguda vestlused ja kirjavahetus Katanga ning 5PK liikmete laste ja pereliikmetega.

Katanga lauakalender, 30. aprill 1947. Sissekandest nähtub, et kevadpüha tähistati veel 1947. aastal iseseisvusaegsel moel: 30. aprillil käidi ühiselt tõrvikurongkäigus. Autor/allikas: Tartu Ülikooli muuseum. ÜAM_1626: 1 Ar, l. 22

Esimese sõjajärgse üliõpilaste põlvkonna argielu uurimine ei paku üksnes sotsiaalajaloolist-etnoloogilist huvi, vaid heidab valgust ülikooli osalt järsule ja traumaatilisele ning teisalt pikaldasele ja vinduvale sovetiseerimisprotsessile. Laiemas võrdlevas perspektiivis aitab see analüüsida sageli ühetaoliseks peetud sotsialistliku argielu mitmekesisust ja inimeste toimetuleku dünaamikat.19

Venemaa noortekultuuri uurinud Juliane Fürsti sõnul oli hilisstalinism vastuoluline aeg, mida iseloomustasid vägivaldse sotsiaalse kontrolli kõrval ka mitmed ametlike struktuuridega paralleelselt eksisteerinud või neile isegi vastandunud ruumid ja sfäärid. Parteiriik sekkus jõuliselt noorte ellu, ent vastukaaluks arendasid nood arvukaid strateegiaid normidest kõrvalehiilimiseks ja nende omatahtsi tõlgendamiseks.20

Selliseid hoiakuid ja käitumismustreid peegeldavad hästi just kollektiivsed argidokumendid. Ühiselamuelu oli mitmekihiline: selles tugeva ühiskondliku kontrolli all olnud poolavalikus ruumis põimusid kollektiivne ja eraelu ning kujunesid välja oma folkloor, rituaalid ja suhtevõrgustikud. Nii on ärksate tudengite loodud tekstimaailmad hoolimata nende näilisest kergusest ja mängulisusest tõsiste ühiskondlike muutuste ning uute kohandumisviiside lakmuspaberiks.

Eluolu ja õhustik

Stalinismiuurija Kees Boterbloemi sõnul annab Nõukogude Liidu ajalugu Teisele maailmasõjale järgnenud kümnendil eelkõige tunnistust tohutust inimlikust vastupanuvõimest.21 Eestiski valitses sõja tagajärjel eluasemekitsikus (Tartus oli hävinud umbes pool elamutest) ning kütte-, elektri- ja kaubanappus. Rahvas kannatas alatoitluse all, levisid nakkushaigused. Olukorra tõsidust näitab asjaolu, et keskmine oodatav eluiga langes 1947. aastal 42 aastale.22 Keskmine sissetulek Stalini ajal oli võrreldav kolmandiku kuni poolega 1939. aasta keskmisest palgast.

Ehkki ka Lääne-Euroopas elati tollal pigem kitsalt, kulus seal perekonna eelarvest toidule umbes 40%,23 samas kui Eestis koguni 70–80%.24 Poodidest sai vaid hädapärast kaupa, mustal turul oli valik suurem, ent hinnad kallid. Aastatel 1946–1947 Nõukogude Liidu lääneosa tabanud näljahäda tõttu voolas Eestisse rohkelt kaubareisijaid ja nn kotipoiste tulv tingis turgudel järsu hinnatõusu.25

Okupatsiooniaja alguses kehtinud kaardisüsteemi ja muude piirangute tagajärjel oli enamikul inimestest keeruline eluga toime tulla ehk valitses n-ö vaesuse hierarhia26, milles üliõpilased olid pigem kehval positsioonil. Pärast kaardisüsteemi rakendamist Eestis 1. novembril 1944 said tudengid nii nagu töölisedki osta päevas 500 g leiba ja kuus 1800 g liha, 400 g suhkrut ja rasva ning 1200 g tangu.27

Tegelikult ei pruukinud kaardiprodukte üldse müügil olla või saadi nende asemel madalama kvaliteediga kaupu või asendustooteid. Näiteks liha-kalakaardiga sai enamasti osta kala- või munapulbrit, suhkru asemel võidi anda pärmi, rasva asemel odavat õli jne. Pärast 1947. aasta detsembris toimunud rahareformi kaardid küll kaotati, kuid kaubapuudus püsis ja tekkisid ka hiigelpikad järjekorrad.

1944. aasta sügisel Nõukogude okupatsioonivõimude poolt taasavatud Tartu Riikliku Ülikooli tudengite arv kasvas Stalini ajal kiiresti, tõustes 1300-lt umbes 3600-ni (1950) ja 1950. aastate keskpaigaks umbes 4000-ni.28 Sama kiiresti muutus kõrgharidust taga nõudvate noorte sooline koosseis: 1945. aastal oli mehi 34 ja naisi 66%, viis aastat hiljem oli neid võrdselt ning 1955. aastal juba mehi vaid 30 ja naisi 70%.29

Enamik üliõpilasi sai kodust toetust vähe ja ebaregulaarselt ning tavaliselt mitte rahas, vaid toidukraamina. Lisaks olid transpordivõimalused napid. Raudteel sõitmiseks oli esialgu vaja miilitsa või ülikooli juhtkonna luba,30 pagasi kogus oli piiratud ja normi ületavad pakid võidi konfiskeerida või nende eest trahvi nõuda.

Kuivõrd okupatsiooni algusaastatel oli maalt pärit noorte "tagala" tugevam, sest esimestel sõjajärgsetel aastatel ei olnud talude koormised veel üle jõu käivad, võis tudengite toimetulek nende erineva tausta tõttu tugevalt varieeruda. Näiteks bioloog Hans Trass on meenutanud:

Mulle, vaesele linnapoisile, näis tol ajal, et meie sõjajärgne ühiskond on jõukuse poolest küll õige kihistunud, sest maapoisid saabusid intrisse suurte toidupakkidega ja lasid endale head ja paremat maitsta. Neil oli liha ja sinki, mune, maaleiba ja võid. Minu õhtusöögiks oli tükike normileiba ja teevesi sinna juurde.31

Sellises olukorras oli nii mõnigi maatudeng oma linnasõpradele toeks neile kas toiduaineid või üle jäänud toidukaarte jagades. 1947. aastal võeti aga suund kollektiviseerimisele, tõsteti järsult suuremate talude põllumajandusmaksu ja seejärel ka müüginorme, ning sama aasta detsembris toimunud rahareform neelas rahva säästud.32 Nõnda vaatab hilisstalinismi aegsetest tudengimälestustest vastu üpris ühetaoline vaesus.

Arvestatav rahaline väljaminek oli õppemaks 300 rubla aastas.33 Heade tulemuste eest maksti väikest stipendiumi. Ühe toonase ajalootudengi meenutuste kohaselt sai enne rahareformi I kursuse üliõpilane kuus 140 rbl stipendiumi, millest piisas:

[- - -] sööklas einestamiseks, toidukaartide väljaostmiseks ja kauplustes talongide alusel saadava leiva, tangude, kohvi, jahu ja suhkru – viimase asemel saime küll sageli karamellkompvekke – ostmiseks. [- - -] Tegutses veel vabaturg, kuid seal olid hinnad sellised, et üliõpilane vaevalt midagi osta jõudis. Nii maksis võikilo 140 rubla – täpselt ühe kuu stipendiumi. Soolapeki kilost küsiti 110 rubla. [- - -] Maaleiva päts maksis Tartu turul 50 rubla. [- - -] Tavaliselt jõudis ainult stipendiumist elavatel üliõpilastel 2–3 päeva enne stipendiumi saamist kätte tõeline toitluskriis.34

Toidu hankimisel oli tähtis osa sugulaste abil, vahetustehingutel, ent ka vastastikusel abistamisel.35 Majandusraskustes üliõpilased võisid saada lisatoetust ametiühingult, näiteks 1945/1946 maksti sealtkaudu toetust õppemaksu tasumiseks kokku 12 750 rubla.36

Kuna ametiühing haldas toidukaarte, andis hädalistele täiendavaid ehk SP-kaarte ning organiseeris tarbekaupade hankimist ja jagamist, samuti võimaldas liikmetel saada vastastikuse abistamise kassast laenu, oli selle liikmeskond võrdlemisi arvukas. Juunis 1945 oli ülikooli ametiühingul liikmeid ligi 700 ehk ligikaudu pooled tudengeist,37 1948. aasta kevadel 55% üliõpilaskonnast.38 Ametiühingu laiahaardeline tegevus tudengite abistamisel väljub siinse kirjutise raamest, väärides omaette pikemat käsitlust.

Sõjajärgsel kümnendil olid üliõpilaste õppimis- ja elamistingimused spartalikud. Kui toidukaupade kättesaadavus aja jooksul mõneti paranes, süvenesid murekohad teisal. Nii oli pidevaks probleemiks küttepuudus: 1947/48. õppeaasta talvel oli keskmine temperatuur auditooriumides 10–12 kraadi, mistõttu olid õppejõud ja üliõpilased sunnitud viibima loengutel üleriietes.39 1952. aasta novembris pidid üliõpilased kuulama poliitökonoomia loenguid vanas anatoomikumis, kus temperatuur oli kohati vaid kolm kraadi.40 Sagedased olid elektrikatkestused nii töö- kui eluruumides.

Õppimist takistas ka esmatarbekaupade puudus. Nii tõdeti ametiühingukomitee koosolekul 24. aprillil 1946, et "üliõpilased on ülepääsematus seisukorras kirjutusmaterjaliga".41 1947. aasta veebruaris õnnestus varustuskomisjonil üliõpilastele jaotamiseks saada 6000 vihikut ja 1000 kladet, ent pliiatsite ja muu kirjutusmaterjali nõutamiseks tuli komitee liikmel sõita isiklikult Tallinna.42

Kallid olid ka õpperaamatud: nii on näiteks 1945–1951 arstiteaduskonnas õppinud Ulita Nigesen (1926–1994) meenutanud, et kui ta sai 1945. aastal stipendiumi 200 rubla kuus, siis tähendas vajadus osta 100 rubla eest õpikuid majanduslikku katastroofi.43 1952. aastal juhtis ülikooli ametiühingukomitee Tartu oblasti kaubandusosakonna tähelepanu veel ühele õppimist takistavale asjaolule:

[- - -] juhime Teie tähelepanu asjaolule, et Tartu Kaubastu müügivõrgus puuduvad niisugused hädavajalikud esemed nagu lambiklaasid. Arvestades praegust linna ebakorrapärast elektrienergiaga varustamist, peab paratamatult kasutama ka petrooleumilampe [- - -] Ei saa pidada loomulikuks olukorda, et lambiklaasi purunedes inimene peab selle asendamiseks ostma taas uue lambi.44

Suuri probleeme tekitas ka üliõpilaste majutamine. Umbes 80% noortest tuli õppima väljastpoolt Tartut, kuid esimesel rahuaastal sai ühiselamusse koha ainult 16% tudengeist. Internaate rajati viieteistkümnesse ajutiselt selleks kohandatud suuresti remontimata hoonesse,45 kus ühiselamukoha eest tuli maksta 15 rubla kuus. 1949. aastaks oli olukord veelgi teravnenud:

Ülikoolis õpib 2648 üliõpilast, nendest 771 on ärapaigutatud seitsmesse ühiselamusse, peale selle ülikoolis on veel üle 1000 üliõpilase, keda oleks tarvis paigutada ühiselamutesse [- - -] on palju avaldusi palvega võimaldada kohta ühiselamus või eksmatrikuleerida [- - -] puuduvad riietekapid, öökapid, on puudus laudadest, taburettidest, vajaliku 300 laualambi asemel on olemas ainult 52 [- - -] ei ole loodud normaalseid elamis- ja õppimisvõimalusi ja see tunduvalt takistab nende õpeedukust ja põhjustab üliõpilaste voolavust ülikoolis.46

1951. aastal sai 2909 üliõpilasest ühiselamukoha 1182,47 aga kitsikus süvenes, kui osa internaate tuli loovutada äsja loodud Eesti Põllumajanduse Akadeemiale ja enam ei püütudki kinni pidada seaduses ettenähtud sanitaarmiinimumist.48

1944. aasta sügisel avati endises üliõpilasmajas söökla, kus tudengid võisid oma kaartide eest nigelat lõunat saada. Üksikuid roogi, näiteks porgandi- või kaalikahautist, võis saada ka kaardivabalt. 1948. aastani polnud sööklas ei liha ega vorsti.49 Mälestustes meenutatakse sööklat küll tänuväärse einevõimalusena, ent enamik kirjeldusi on siiski kriitilised:

[- - -] söökla, kuhu tudengid oma toidutšekid kinnistasid, et kord päevas mingit supitaolist ollust manustada ja leivanorm kätte saada, oli ilmselt mõeldud ainult isuäratamiseks, sest söönuks selles asutuses kunagi ei saanud.50

Mäletan üht halli värvi suppi, milles hõljusid tanguterad ja kollased kaalikatükid. Praena pakuti Peipsi tinti, mida vist keedeti kastmes, nii et kaladest oli järele jäänud vaid lusikatäis kurbi silmi.51

[- - -] sööklas ei olnud kartulit ja lõunaks pakuti soolase vee sees ujuvat soolakalapudrust plänni, mis nimetuse järgi pidi olema kalakotlet kastmes. Ei olnud harv juhus, et sööklas või intris keegi näljast minestas.52

Esimene sõjajärgne üliõpilaste põlvkond oli suurema osa oma varasemast elust veetnud iseseisvas Eesti Vabariigis, omandanud koolis ja kodus rahvusliku meelestatuse, kuid kogenud ka sõjatraumasid ja mitut okupatsiooni. Sovetiseerimise karmistumine tähendas noortele uut kohandumisvajadust, sest just nemad olid kommunistliku võimu intensiivsete (ümber)kasvatuskampaaniate keskpunktis. Kõigest hoolimata oli esimestel sõjajärgsetel aastatel võimalik nõukogude ideoloogiaga kohati vormilisel moel hakkama saada.

Aastatel 1948–1953 ülikoolis õppinud kirjanik Madis Kõivu sõnul hoidsid noored enne 1949. aasta märtsiküüditamist kõike võõrast veel õlgadel nagu pabermantlit, mida saanuks iga hetk maha visata:

Kuidas ka terror ei hiilinud ja rünnanud, me elasime veel mitmeti eestiaegsetes mallides ja niššides [- - -] me mõtlesime eestiaegselt, me nägime asju eestiaegselt [- - -] me rääkisime ikka "härrades" ja "prouades" ja kohvikud sumisesid eestiaegselt, me rääkisime eestiaegseid jutte ja luuletasime (mina küll luuletada ei mõistnud) eestiaegseid luuletusi [- - -]. Mantel ei olnud meile ihusse ja lihha kasvanud.53

Käitumisnorme hakati siiski rangemalt reguleerima ja kuigi esialgu järgiti akadeemilisi tavasid, pühkis uus kord need ajapikku minema. 1946–1950 Tallinna Polütehnilises Instituudis majandust õppinud Uno Mereste sõnul elasid ka Tallinna tudengid tema esimesel õppeaastal veel vanade reeglite järgi:

Loengud algasid täistundidel, ent akadeemilise veerandiga, õppejõu sisenemisel tervitati teda jalgade sahistamisega, üliõpilased kutsusid üksteist kaasvõitlejateks ja üksteisele kirjutades märkisid nime ette lühendi ksv!54 Peeti ka kantuse-õhtuid, kus joodi ohtralt õlut [- - -] teaduskonna sööklas pakuti toitu haakristiga ilustatud Saksa okupatsiooni aegse politseipataljoni taldrikutelt.55

Juba järgmisel aastal hakati keelustama nii vanu mõisteid kui ka kombeid. Ilmekaks vaimse kliima muutuse näiteks on 1948. aastal vastu võetud TRÜ üliõpilaste käitumiskord,56 mis sisaldab peaasjalikult kontrollimehhanisme ja sanktsioone:

[- - -] üliõpilane [- - -] on kogu oma stuudiumi vältel pidevalt kogu nõukogude ühiskonna, eriti aga õppejõudude ja kaasüliõpilaste hindava pilgu all. Hindamist leiab nii tema töö edukus, ühiskondlik aktiivsus kui ka käitumine ja suhtumine kaaskodanikesse. [- - -] seepärast peab nii ülikooli õpetajaskond, üliõpilaskond kui ka iga üksik üliõpilane valvel olema, et kõrvaldada kõik takistused, mis ülikooli töös häirivad üliõpilaste kujunemist nõukogude haritlasteks. [- - -]



Tõsisemad distsipliinirikkumised ja eksimused lahendatakse üliõpilaste seltsimehelikus kohtus. Organisatsioonidesse kuuluvate üliõpilaste kohta teevad otsused vastavad organisatsioonid oma sisekorra kohaselt. [- - -] Üliõpilaste eksimuste avalik arutelu tagab peale kasvatusliku mõju teiste üliõpilaste suhtes ka eksinute süüteo ja karistuse õiglase ühiskondliku hinnangu.57

Samas eeskirjas on dokumenteeritud traditsioonilise akadeemilise tervitusviisi – jalgade sahistamise – keelamine: trükitud on küll lause "õppejõu saabumisel tööruumi ja sealt lahkumisel tervitavad teda üliõpilased akadeemilise kombe kohaselt", ent viimased sõnad on käsitsi maha tõmmatud ja asendatud sõnadega "püsti tõusmisega".58

Üliõpilased olid mitmekordse luubi all: kaadriosakonnas, mis tegi tihedat koostööd julgeolekuorganitega, täideti ankeedid iga üliõpilase, sealhulgas tema perekonna kohta.59 1949. aasta algusest sunniti dekanaate koguma kursuse- ja rühmajuhendajate kaudu regulaarselt informatsiooni üliõpilaste käitumise, kalduvuste ja harjumuste kohta.60 Oma nõudeid ja kontrolli kehtestasid nii partei-, komsomoli- kui ka ametiühinguorganisatsioonid.

Õpingute paratamatuks osaks oli sund õppida oma eriala kõrval vene keelt ja marksismi-leninismi, osaleda linna taastamises ning käia miitingutel, paraadidel ja hooajalistel kolhoositöödel. Aktiivsemast kollaboratsioonist enamik noori siiski hoidus – kõnekas on fakt, et ka pärast ulatuslikke repressioone61 oli parteilasi üliõpilaste seas 1950. aastal vaevalt 1% ja kommunistlikke noori 9,2%.

Eesti NSV julgeolekuministri Moskalenko hinnangul oli ülikool jäänud seega "suurel määral risustatuks sotsiaalselt võõraste ja poliitiliselt ebakindlate elementidega".62 Kas karjääri tegemise soovist, hirmust või naiivsusest oli üliõpilastegi seas siiski nii parteisulaseid kui julgeoleku käsilasi – 1950. aastal oli 30 TRÜ tudengit Eesti NSV riikliku julgeoleku ministeeriumi agendid või informaatorid.63

"Katangistid", "kolhoosnikud" ja nende kroonikad

Üliõpilaselu alustamine Stalini-aegses Tartus nõudis nii "puhast" ankeeti kui ka valmisolekut kitsikusega toime tulla. Internaatidesse ei jaotatud tudengeid mitte erialade kaupa nagu hiljem, vaid sõltuvalt sellest, kas üldse oli vabu kohti. Esimesed ajutised ühiselamud olid noormeestel ja neidudel eraldi.

Ühte sellistest internaatidest, mis avati 1946. aastal endises Livonia korporatsiooni hoones aadressil Veski 13, majutati samal sügisel tuppa nr 9 kuus Tallinna 7. keskkooli lõpetanud klassivenda: eesti filoloog Ülo Tedre (1928–2015), arstiteaduse tudengid Raivo Toots (1927–2015), Raiot Silla (1928–2010)64, Haljeva Nilgo (1928–2001) ja Uno Nigesen (1925–2004) ning ajalootudeng Hillar Palamets (1927–2022). Samasse tuppa said koha veel kaks meditsiinitudengit: Viktor Nelik (1927–1989) Haapsalust ja (ajutiselt) Arnold Muller (1927–2006) Valgast. Toa tuumiku varasem tutvus lõi aluse kiireks kohanemiseks ja ühise toa-(sub-)kultuuri tekkeks: 5. oktoobril kinnitati allkirjadega "Katanga kodukord".65

Toale andis nime Ülo Tedre, kes vaimustus K. A. Hindrey reisikirjast "Kongosõit" (1929) ning armastas sisendusjõuliselt korrata sealt leitud eksootilisi nimesid.66 Kodukord kehtestas õppimisaja, mil toas pidi valitsema vaikus (vähemalt kolmandiku elanike soovil), tulede kustutamise kell 23.15 (seda tingisid ka sagedased elektrikatkestused ja küünalde nappus) ning kohustuse regulaarselt tuba koristada ja tuua ajalehti. Asutati toa kassa, kuhu iga elanik tegi kümnerublase sissemakse; kassat haldas kassiir. Toa asukad hakkasid end nimetama katangistideks.

Kui seltskond oli sunnitud kolima järgmisel õppeaastal internaati aadressil Tiigi 78/80, omandas nimi Katanga lisatähenduse: uues toas läks ahi väga soojaks, mistõttu klappis see Aafrika-pärase toponüümiga. Pidevalt külma käes kannatav vastastuba sai kontrasti tõttu aga nimeks Alaska.67 Osa toa elanikest vahetus aastate jooksul,68 ent Katanga-nimeline sõpruskond suhtles tihedalt ka edaspidi.

Alates 1. jaanuarist 1947 kajastavad Katanga argielu nii sõnas kui ka pildis igapäevased sissekanded pööratavate lehtedega lauakalendris. Trükitud kalendri kujundus, mille avalehtedelt leiab Lenini pildi ja meenutuse, et tegemist on "Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni XXX aastaga", sümboliseerib punamaailma agressiivset kohalolu.

Kuupäevalehtedel on loetletud Vene ja Nõukogude ajaloo tähtsündmused, aga ka marginaalsemad, propaganda seisukohalt oluliseks peetavad daatumid. Nii on 13. jaanuaril tähelepanu väärivaks sündmuseks, et "Tšussevo metallurgiatehases asus tegevusse uus kõrgahi" (1943), 15. mail "Moskva allmaaraudteel esimese L. M. Kaganovitši nimelise liini avamine" (1935) jne. Üksikutel juhtudel on leidnud äramärkimist ka Eesti kultuuriloos oluliste tegelaste (nt J. V. Jannseni, M. Veske, M. Härma) sünni- või surmapäevad.

Sellisel ideoloogiliselt "laetud" foonil mõjuvad tudengite hoogsad kommentaarid ja karikatuursed joonised nii oma sisult kui ka stiililt terava kontrastina. Kuigi kalendrist ei leia otseselt võimuvastaseid avaldusi, on huumor ja iroonia olude aadressil siiski sedavõrd selge, et pahatahtliku silma jaoks (näiteks läbiotsimise korral) võinuks see dokument asjaosalistele ebameeldivusi kaasa tuua. Regulaarsed ülestähendused samalaadsetesse kalendritesse jätkusid 1948–1951 Tiigi internaadis, kuid viimastest on säilinud vaid ümberkirjutused.69

Kuni 1950. aastani on sissekanded tihedad, seejärel üha katkendlikumad. Võib oletada, et karmistunud poliitilised olud ei soosinud enam sedalaadi kroonikakirjutamist, teisalt ei pruugi ka säilinud koopiad olla täielikud.

Ülikooli 18a70 asunud tütarlaste internaadi tuppa nr 27 määrati 1951. aasta sügisel elama II kursuse eesti filoloogid Helga Laanpere (1931), Ellen Veskisaar (Liiv) (1930–2010) ja Ina Tammekand (1932 –2021), I kursuse psühholoogiatudeng Laine Kose (Peep) (1932–2001) ja II kursusel psühholoogiat õppiv Dea Liin (Lang) (1930–2012).

Kuna kooselu algas vahetult pärast kohustuslikku sügisest kolhoositööd ning kõigi toaelanike rahaline ja aineline pagas oli tagasihoidlik, kasvas idee ühisest majandamisest ilmselt sujuvalt üle "ühismajandi" loomiseks. Oma roll võis olla sellelgi, et Võrus kooli lõpetanud Helga ja Dea, Viljandimaalt pärit Ellen ja Virumaa taustaga Laine olid kolhooside absurdimaigulise algusajaga hästi kursis. Sündis Viie Põrsa Kolhoos ehk 5PK, mis püsis samas toas ja koosseisus kuni liikmete ülikooli lõpetamiseni 1955. aastal.

Omavahel jaotati juhtivad ametid: esimees, majandusülem, karjafarmer-peakokk, kultorg ja tallimees:

Süüa tehti algul kordamööda, kuid peagi avastasid teised, et Lainel tuleb see kõige paremini välja, ja ta ristiti ooberkokaks [- - -] Kolhoosi tallimees Ellen Liiv oli kõige parem koristaja, tema ülesandeks jäigi tuba koristada [- - -] kultorg viis kaaslasi teatrisse ja kontsertidele.71

Tütarlapsed kujundasid totaalse kolhoosimaailma mitte üksnes isekeskis, vaid ka laiemas sõpruskonnas. Toetama ja seltsielu elama värvati naabertubade elanikest või meestudengitest "šeffe", kellest mõned tõid toiduaineid, millest üheskoos einet valmistati, mõned tegid välja kohvikus või sööklas, paljudega õpiti koos "talgukorras". Raha laenati regulaarselt ühelt vanema kursuse neiult, kes käis juba õpingute kõrvalt tööl. Kolhoosi "ametitel" oli praktiline lisaväärtus, kuid jagati ka lihtsalt nõukogulikku kontrollisüsteemi pilavaid rolle:

Näiteks mororg ehk moraaliorganisaator Saima Saks72, kes pidi hoolega vaatama, et me kõlvatust ei teeks, see tähendab ühegi poisiga üksinda pimedas jalutama ei läheks – mororg tuli kaasa kutsuda.73

Kolhoosielu vaimus korraldati "dokumentatsioon": seati sisse toavihikud, millesse tegid regulaarseid (kas igapäevaseid või paari päeva tagant) sissekandeid enamasti elanikud, kuid vahel ka külalised. Kasutati tavalisi koolivihikuid, kus kroonikalaadsete või lihtsalt meeleolusid kajastavate sissekannete kõrval leidub joonistusi, samuti on vihikute vahel säilitatud kinopileteid ja kaaslastele jäetud teateid. Kuna kohe seati sisse ka täielik ühismajandamine, hoiti vihikute vahel lisaks stipendiumiraha ning tehti regulaarseid arvutusi tulude-kulude, sealhulgas laenude kohta. Kokku täideti nelja aasta jooksul sissekannetega 33 vihikut.

Pärast ülikooli lõpetamist jagasid toaelanikud vihikud omavahel. Praeguseks on neist eravalduses säilinud 14 (Laine Peebu ja Ina Tammekandi vihikud), mis pärinevad 1952. aasta märtsist 1955. aasta kevadeni, mõned sissekanded 1951. ja 1955. aastast on Dea Langi vihikuid kasutanud Hillar Palamets ümber kirjutanud.74 Nii nagu katangistide ülestähendused, sisaldavad ka "põrsaste" kirjapanekud rohkelt nii päevakajalist irooniat kui ka vastastikust aasimist.

Viie Põrsa Kolhoosi liikmed 28. juunil 1952. Vasakult Ellen Veskisaar, Helga Laanpere, Dea Liin, Ina Tammekand, Laine Kose. Autor/allikas: Tartu Ülikooli raamatukogu käsikirjakogu, 141.2.199

Vihikuformaat on võimaldanud anda lühikommentaaride kõrval pikemaid olukirjeldusi, dramatiseeritud "reportaaže", luuletusi ja kolhoosi "koosolekute protokolle". Kuigi tegu on suuresti "ebanõukoguliku" kirjaliku pärandiga, täitsid need vihikud vähemasti formaalselt järjest süvenenud üliõpilaselu kontrollimise nõudeid: nimelt otsustas ametiühingukomitee 1952. aastal "organiseerida toapäevikute sisseseadmist ühiselamutes kultuur-massilise75 ja elamukultuuri süvendamise alal tehtud töö arvestamiseks".76

Nii Katanga kui ka 5PK elanikud olid ettevõtlikud ja suhtlusaltid, laia ning mitmekesise sõpruskonnaga tudengid. Mõlema toa kirjalikus pärandis mainitakse paljusid tollase ülikoolielu ja hilisema avaliku elu tegelasi poliitikutest kirjanikeni. Mitmed noored olid tegevad ühiskondlikus elus, nii oli Ina Tammekand kursuse komsomolisekretär ja Ellen Veskisaar Üliõpilaste Teadusliku Ühingu (ÜTÜ) eesti kirjanduse ja rahvaluule ringi esimees ning filoloogiateaduskonnas ajakirjanduse pealevitaja.77 Laine Kose oli edukas noorteadlane, ÜTÜ osakonnanõukogu ja Tartu linna Töörahva Saadikute Nõukogu (TSN) kultuurikomisjoni liige.78

Ülo Tedre kuulus rahvaluuleringi juhatusse ja Tartu Noorte Autorite Koondisesse, tõsi, viimases kritiseeriti teda passiivsuse pärast.79 Hillar Palamets oli ajalehtede kirjasaatja, lektor, ÜTÜ ajalooringi juhatuse liige. Juba II kursusel oli ta valimiste ringkonnakomisjoni liige, agitpunkti80 kaunistaja ning plakatite joonistaja.81

Aktiivsus võis teinekord võtta ka ebasobivaid vorme, näiteks TRÜ 1950. aasta sügisese jooksukrossi järelkajas märgitakse: "Krossirajale ilmuti ebasobivas riietuses, joosti käsikäes ja naerdes ning rikuti veel teisitigi nõukogude spordieetikat." Teiste seas on nimeliselt mainitud füüsikatudeng Jaan Einastot ja Hillar Palametsa.82

Samuti olid nii kõnealused mees- kui ka naistudengid akadeemiliselt edukad ehk tollase retoorika järgi eesrindlased, mitmed lõpetasid ülikooli kiitusega ja jätkasid peatselt õpinguid aspirantuuris. Mõlema toa ülestähendustes on olulisel kohal eksamiteks õppimine ja nende sooritamine, kuid selle kõrval ka tihedad kino-, teatri- ja kontserdikülastused.

Samuti on läbiv teema raamatud: katangistide kalendris mainitakse regulaarseid antikvariaadis käike, "põrsadki" on suured lugejad. Viimane peegeldub ka vihikutes – katsetatakse mitmesuguste värsivormidega rahvalaulust sonetini ja lorilaulust eleegiani, kasutades seejuures nii kirjakeelt kui murdeid.

Argine toimetulek

Keskseks teemaks on nii lauakalendrites kui ka toavihikutes eluolulised probleemid. Nii Veski kui ka Ülikooli tänava hooned olid remontimata, Veski tänavas puudus esialgu peaaegu igasugune mööbel peale voodite. Noormeeste argipäevakroonikat markeerivad olmeraskused tugevamalt, eriti esimestel aastatel (1946–1948), mil elektrikatkestused olid tihedad ning küttepuudus andis teravalt tunda. Vahel polnud ka kraanivett ja talvel tuli pesemiseks sulatada lund või koguni kümmelda lumehanges.

1947. aasta sissekannetes ongi läbivaks motiiviks küttenappus. Ülikoolilt saadi vähe ja kehva kvaliteediga puid, need tuli kas jõe äärest või raudteejaamast ise kohale vedada, lõhkuda ning kütta. Katangistid lahendasid probleemi aeg-ajalt puude "hankimisega": neid "vinnati" näiteks paari halu kaupa pimeduse katte all vanast anatoomikumist, kuid riskantsemal viisil ka kõrval asuva sõjaväeosa puuriidast.83 Kasutati ka võimalust lammutada naabruskonna põlenud majade aedu.84 Kalendris on juttu puude "organiseerimisest" Vallikraavi tänavalt, ajuti on kütteks hangitud põlevkivi ja kivisütt.

Elektrivoolu ülekulu eest tuli maksta trahvi ja Veski tänava majas püüti häda sunnil ka elektrit varastada. Nii avastas TRÜ ühiselamute juhataja 1948. aasta veebruaris, et elanikud olid voolumõõtja otsad ära vahetanud, plommid ära kiskunud ja voolumõõtja läbi põletanud. Ülekuulamisel väitsid toavanemad, et ei tea sellest midagi.85

Katanga lauakalendri leht 4. maist 1947, mida katangistid on täiendanud Viktor Kingissepa surma-aastapäeva puhul julge loosungiga ja illustreerinud Autor/allikas: Tartu Ülikooli muuseum. ÜAM_1626: 1 Ar, l. 128.

Ka Ülikooli tänava internaadis oli ahiküte ning puude toomine, lõhkumine ja kütmine oli tütarlaste jaoks keeruline. 1947–1952 eesti filoloogiat õppinud ja "põrsastega" samas internaadis elanud kirjanik Ellen Niidu meenutuste kohaselt oli sealgi elektri kasutamine tollal piiratud, seda anti sageli vaid mõneks tunniks päevas. Vett tuli tuua keldrikorruselt ning kütmise eest maksis iga elanik koristajale viis rubla kuus.86 Küttepuudega tegelevat naisterahvast, keda kutsuti Puunõiaks, oli siiski harva näha, pigem oli see tegevus elanike endi mure.87

Toavihikutes mainitakse vahel küll külma tuba, kuid Laine Peebu mälestuste kohaselt lahendati see probleem sageli tänu vastastikku kasulikule koostööle noormeestest "šeffidega", kellele puude eest omalt poolt toiduvalmistamisega abiks oldi.88 Krooniliseks probleemiks kõigis internaatides olid hiired, rotid ja lutikad: kuigi Katanga kalendri lehtedel kujutatakse rotivastast võitlust lõbusa seiklusena, olid need "kaasüürilised" siiski nuhtluseks.

Sõjajärgse viletsuse – alatoitluse, külmade ja kitsaste elu- ja õpperuumide ning ebapiisava hügieeni – tingimustes haigestusid paljud tudengid, eriti laialt levis tuberkuloos. Samal ajal oli arstiabi kättesaadavus ja kvaliteet kehv, millele korduvalt osutas ka ametiühingukomitee.89 1950. aastate algul tuberkuloosi haigestumine kasvas, 1952. aastal oli nakatunud juba 9–10% üliõpilastest.90 Lisaks möllas ka lastehalvatus.

Viie Põrsa kollektiivist jäid tuberkuloosi Laine ja Ina. Kuigi mõlemad tervenesid, oli paranemine toidupuuduse tingimustes vaevaline ja tugineda tuli nii kaastudengite kui õppejõudude abile.91 Süngest olukorrast aitasid üle saada seltskondlikud ühisaktsioonid: kui nakatunuid püüti toast isoleerida, algas "vastupanuvõitlus", mida kujutatakse toapäevikus lausa irvitavas toonis nõukogulike revolutsioonisündmuste paroodiana.

Ühisvarustamine ja seltsielu

Nii Katanga kui 5PK liikmed pärinesid õppimist soosivatest peredest, kuid paljudel neist oli selleks ajaks alles vaid üks vanem ning kõik nad kannatasid majanduslikku kitsikust. Tütarlastest olid vaid Ellen Liivil elus nii ema kui isa, kuid tema meenutuste järgi oli neil vähe raha ja tollal polnud ka kombeks seda küsida.92

Siiski saadi kodust vahel – kirjapanekute põhjal umbes kord kuus – toidupakke. Paki sisu jagati kõigi toaelanike vahel, samamoodi jagati ka muud paremat toidukaupa. Tütarlapsed suutsid neid saadetisi ka kombineerida: näiteks kui Laine ema saatis Virumaalt jahu, siis läkitati see Tartu kaudu edasi Võrru, kust saabus järgmisel päeval bussiga Tartusse Dea ema küpsetatud sai. Kuna Dea pere pidas tollal Võru linnas ka lehma, saadeti paaril korral Tartusse isegi vasikaliha.93

Parematel päevadel käidi sööklas, ent enne stipipäeva polnud selleks sageli raha. Seetõttu on priskemad söömaajad märgitud nii lauakalendris kui ka toavihikutes ära suursündmusena.

Nagu suurem osa rahvast, toitus ka akadeemiline noorsugu peamiselt leivast ja kartulitest. Erakordse maiusena on lauakalendris nimetatud pannkooke ja 5PK vihikutes mune, kala ja liha. Leiba saadi kaartidega, kartuleid tasuks sügiseti nädalavahetustel kas ülikooli Raadi abimajandis või mõnes kolhoosis tehtud põllutöö eest.

Levinud toiduks oligi kartuli-juurvilja- või kartuli-jahupuder ehk Katanga keeles "mögin"94, 5PK-s kutsuti sarnast rooga "lobiks" või "möljeks".95 Poistele oli sööklatoidust olulisemgi sealt saadav piim.96 "Kolhoosi" alati lukustamata uksed tähendasid sedagi, et külalised või "šefid" võisid tuppa igal ajal toitu tuua, aga ka seda seal omatahtsi süüa.

Ühine toiduvalmistamine oli Stalini aja tudengite jaoks levinud toimetulekuviis ning sama meetodit kasutasid internaatides või erakorterites koos elavad kooliõpilased, töölisnoored jt.97 Pärast kaardisüsteemi ja kõige teravama toiduainekriisi lõppu 1950. aastate alguses püüti mõnes internaadis korraldada toiduainete ostmist või koguni toiduvalmistamist veelgi suurema seltskonna peale.

Nii näiteks sõlmisid tudengid kokkuleppe talunikega, kes tõid Tiigi tänava internaadi elanikele müügiks piima.98 1952. aastal organiseeriti samas aga umbes sadat üliõpilast koondav supiühistu, mille liikmed said 45 rubla eest kuus kolmveerand liitrit suppi päevas. Kuna toiduainete hankimine oli keerukas ja aeganõudev, ei osutunud nii mastaapne võrgustik siiski eriti pikaealiseks.99

Nii Katanga kui 5PK korraldasid regulaarselt pidusid ja tähistasid tähtpäevi. Parteivõimud pidasid riiklike pühadega seotud tseremooniaid noore põlvkonna kasvatamisel ja neis nõukogulike hoiakute tugevdamisel väga oluliseks.100 Tudengite kirjapandu põhjal tähistati suurejoonelisemalt maipüha ja ka jõule/nääre, kroonupühi märgiti ilmselt formaalse kombetäitmisega.

Huvipakkuv on Katanga 1947. aasta kalendris kajastuv 1. mai tähistamine iseseisvusaegsel moel: aprilli lõpus käidi ühiselt (volbri)tõrvikuid valmistamas ning seejärel tõrvikurongkäigus. Ka TRÜ üliõpilaste ametiühingu dokumendid kinnitavad, et aastatel 1945–1947 eksisteeris omaaegne mairituaal kõrvuti uue ja ametlikuga. 1947. aastal korraldas just ametiühing tõrvikutegemise ning äsja avatud ülikooli klubis peeti pidu, kus esinesid orkester, ansamblid ja rahvatantsijad.101

1945. aastal tõdeti pärast suurejoonelist koosviibimist, et "peo väljaminekud õlle suhtes ületavad sissetuleku 2500 rbl võrra"102. 1946. aastal saadi pärast läbirääkimisi linna kaubandusosakonnaga katta tudengipeoks aga tavalisest toekam einelaud.103 Mõistagi tuli tudengeil osaleda ka ametlikul paraadil ning küllap toimus lõbutseminegi "töörahva püha" sildi all, ent toadokumentides nõukogude-ideoloogiline külg kajastamist ei leia. 24. mail, mil kalendrisse on trükitud tähtsündmustena kirjanik Šolohhovi sünd (1905) ja suur vastuvõtt Punaarmee juhtidele (1945), on katangistide elu peasündmuseks hoopis "suur kaskede toomine" nelipüha tähistamiseks.104

Samuti peab Katanga 1947. aastal Veski tänava internaadis jõule, kuid järgmiste aastate sissekannetes seda sõna enam ei kohta. 5PK vihikus kirjeldatakse kolhooside suurte ühispidude stiilis nääripeo ettevalmistusi. Laine Peep on aga meenutanud ka vargset jõulude tähistamist sama seltskonnaga:

Ametlikust poliitikast hoolimata pühitsesid üliõpilased jõule ja laulsid keelatud laule [- - -] ja selleks, et ühiselamus mitte pahandust tekitada, läksime seminarkasse105. Seal olid sellised varjatud lauad [- - -] töötajad [- - -] olid sellest teadlikud ja ütlesid, et põletage pealegi oma küünlaid, siin keegi ei kontrolli.106

Ühistegevus jätkus ka suviti: "põrsad" tegid matku ja visiite maal elavate sugulaste juurde ning kui mõni kaaslastest oli eemal, kas praktikal või haiglas, suheldi omavahel pikkade kirjade vahendusel. Samasugune tihe läbikäimine iseloomustas katangiste: säilinud on näiteks mõned Viktor Neliku kirjad Haapsalust ja Ülo Tedre kirjad Tallinnast.107

Ohtlikud mängud: usalduse ja riski piiril

Stalini aja olusid arvestades olid nii mõnedki sõpruskondade kasutatud kõnekeelsed terminid ja kirjapanekud päris julged. Juba asjaolu, et Katanga toavanemat108 kutsuti "katangissimuseks"109, 5PK esimees (Helga Laanpere) kandis aga "suure rahvaesimehe", pidulikel juhtudel isegi Stalini kultusele vihjava "esimeesissimuse" nimetust,110 oli riskantne.

Ka toaatribuutika ja joonistused ei kõnelnud võimutruudusest: 5PK toa uksele oli kinnitatud vapp, mis kujutas viit ühest künast söövat põrsast. Seda, iseenesest leebet motiivi, saanuks tollases paranoiaõhustikus tõlgendada ka kolhoosikorra mõnitamisena. Toavihikutes on mitmed triviaalsed argiteated varustatud "viidetega" Stalini teostele, samuti on ikooniliste marksismi-leninismi klassikute loetelu täiendatud enda nimedega.

Nii mõnegi Katanga kalendrilehtedele jõudnud arginalja avalikukstulek võinuks lõppeda kurbade tagajärgedega. Iseäranis meeleolukas näide on sissekanne 4. maist 1947. Selle päeva lehele on trükitud: "Surmati Viktor Kingissepp, eesti võitleva töörahva juht. 1922", mida katangistid on illustreerinud ristatud säärekontidega pealuu ja lausega "Surm on patu palk".111

Vähe sellest, samasugune loosung rippus ka toa seinal. Tegu ei olnud siiski kontrrevolutsioonilise rühmituse vandenõuga, vaid pigem juhusliku nalja võimendumisega. Ülo Tedre mälestuste kohaselt oli koolnukontidel algselt praktiline otstarve:

Meil oli toas viis tulevast arsti, ja nad kaevasid välja ühe 1941. aastal surma saanud sõduri. Oli ta venelane või oli ta sakslane, ei tea. Poisid tõid igatahes pealuu ja kondid Tartusse, sest nende järgi oli hea luustiku termineid õppida. Kui esimene semester läbi sai, panime sääreluud seinale risti ja kõrvale loosungi "Surm on patu palk". Teisele poole, kuna oli tšekiaeg, kirjutasime ladina keeles aqua et panis – vita canis (leib ja vesi on koera elu). Mäletan, kui internaatide ülemkomissar tuli tuba üle vaatama, luges ta seda oma väänatud keeles ning ütles: Poisid, võtke see ingliskeelne loosung maha! Muidugi jätsime selle üles.112

Ajastu eluolulises kontekstis on sõnal "patt" ka maisem tähendus – nimelt kutsuti tubades kasutatavaid, seejuures rangelt keelatud elektriseadmeid patukateks.

Kui avalikus ruumis, aga ka internaatide punanurkades olid seinal tõsised loosungid, olidki tubade loosungid ja pildid märksa mitmekihilisemad. 5PK toa seinal rippus hüüdlause "Kõik jõud selleks, et saada heaks kodanikuks!". Kontrollid olid selle hüüdlausega rahul, ent tegelikult pandi loosung üles pärast kinokülastust, kui nähtud filmist selgus, et ainult abielus inimene olevat hea kodanik.113

Tartu üliõpilaselu lahutamatuks koostisosaks on igal ajal olnud satiirilised näitemängud, olmeparoodiad ja arginaljad. Sellised episoodid lahutasid tudengite meelt ka 1940. ja 1950. aastatel. Nii käisid "kolhoosnikud" jaamas114 pakkidel järel ühises rongkäigus ja kandsid saabunud vineerkaste "eskordi saatel" piduliku protsessioonina peahoone eest läbi.115 Katanga poisid armastasid oma toas korraldada hoogsaid pidusid, mille lärm sundis ühiselamu komandanti korduvalt kontrollima tulema. Eest leidis ta aga alati vagura seltskonna ontlikult piima joomas.116

Kummagi toa elanikud ei saanud ega püüdnudki oma argielus erilist privaatsust luua. Toad olid läbikäidavad ja uksed tavaliselt lukustamata. Lauakalendrit ja toavihikuid hoiti avalikult laual, neid võisid lugeda ka juhuslikud sisseastujad. Kuigi toas võis vedeleda ka raha koos juhisega toitu osta, ei jäänud elanikele meelde "juhuseid, et keegi meie lahkeid õpetusi oleks kuritarvitanud".117

Usalduse püsimine oli eriti kriitilise tähtsusega Katanga õpingute lõpu- ja 5PK ülikooliaja algusaastatel, mil nn rahvavaenlaste ja kodanlike natsionalistide vastased kampaaniad olid haripunktil. Mõlemal sõpruskonnal õnnestus lõpetada TRÜ "kadudeta", kusjuures Katangasse kuulunud Uno Nigesenil läks isegi korda varjata oma soomepoisi-minevikku.118 Küll sattusid "põrsad" veidi enne kõige hullema aja lõppu kriitilisse olukorda:

1953. a. kevadel suri Stalin [- - -] kui me ühiselamu köögis süüa tegime, siis kartuleid koorides kasutasime ajalehte ja koorisime selle ajalehe peale, kus oli Stalini pilt. Ja koos kartulikoortega viskasime selle prügiämbrisse. Järgmisel päeval oli kohutav pahandus: te viskasite meelega Stalini pildi prügiämbrisse.



Muidugi leidus näpuga näitajaid ja nii saadi teada, et just Viie Põrsa Kolhoos oli eelmisel õhtul süüa teinud ja kartuleid koorinud. Tuli käia haldusprorektori juures, kes ähvardas meid Stalini pildi reostamise eest ühiselamust välja heita. Kuidagi läks aga nii, et aeg parandas haavad ja keegi ei pidanud ülikoolist lahkuma.119

Võib arvata, et kui intsident (või kaebus) oleks juhtunud Stalini eluajal, oleksid tagajärjed olnud märksa karmimad.

Kokkuvõtteks

Nii Katanga kui ka Viie Põrsa Kolhoosi ülikooliaegne sõprus jäi püsima aastateks, suheldi regulaarselt ja käidi läbi perekonniti, säilitati fotosid ja dokumente.120 Nii Katanga kui 5PK tudengitest said hilisemas tööelus silmapaistvad eksperdid ja tuntud avaliku elu tegelased, mitmest (Raivo Toots, Raiot Silla, Laine Peep, Ellen Liiv) suurte asutuste juhid.

Tudengiaja piiripealsed ühisaktsioonid jäid minevikku, aga oskus Nõukogude rusuva tegelikkusega mitte üksnes toime tulla, vaid end ka valitsenud olude arvel lõbustada, oli kahtlemata väärt kapital. Õpiti, kuidas manööverdada ametlike normide, kodust kaasa saadud väärtuste ja noortele omase julge mängulisuse vastuolulises maailmas, olla paindlik ja leidlik.

Ühismajandamine oli ratsionaalne argistrateegia, kuid internaaditubade subkultuur lõi ohtlikus ja ebakindlas õhustikus, perest kaugel elades, noortele ka sotsiaalse ja emotsionaalse turvavõrgustiku. Vastukaaluks avalikus sfääris valitsenud kahtlustuste, süüdistuste ja usaldamatuse õhustikule püüti omakeskis luua noorusele omase optimismi ja veidi muretu süüdimatusega turvalisemat ja usalduspõhisemat mikromaailma.

1940. aastate lõpu ja 1950. aastate alguse akadeemilises noortekultuuris oli palju hübriidsust: paratamatu, kuid osalt teeseldud nõukoguliku elu omaksvõtt tähendas, et rituaale tehti kaasa, retoorika õpiti ära, kuid isekeskis pöörati see sageli paroodiaks või lausa karnevaliks.

Näeme vanade traditsioonide (kalendripühad, akadeemilised kombed) osalist jätkumist "pealiskihi" all, kuid selle kõrval levis ülikoolis vabatahtlik-sunniviisiline kollaboratsionism. Ometi ei kasvanud ka hilisematel kümnenditel võõrvõimu "pabermantel" kunagi täielikult eesti üliõpilaste ihusse – sellesse käristati auke, kuni rüü lõpuks tolmuks pudenes.

Tänan Karin Hangot, Liina Kesküla ja Maris Langi, kes on hoolikalt säilitanud Viie Põrsa Kolhoosiga seotud dokumente ja fotosid, olid lahkelt nõus neid jagama ning suulisi mälestusi vahendama. Samuti tänan Külli Rohti ja Heli Ojatit täiendava info eest.

