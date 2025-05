Haavad paranevad inimesel üle kahe korra aeglasemalt kui ahvidel

Aeg parandab haavad, ütleb rahvatarkus. Küsimus on aga selles, kui kiiresti. Värskest teadusuuringust nähtub, et inimestel paranevad nahahaavad üle kahe korra aeglasemalt kui meie lähematel sugulastel loomariigis.

Jaapani, Kenya ja Prantsuse teadlased tegid nahahaavade paranemise katseid nii inimeste kui ka mitme primaadiliigi isenditega.

Varasemaist uuringuist ja ka uuringuvälistest tähelepanekutest on paljudele teadlastele jäänud mulje, et loomade haavad kipuvad kiiremini paranema kui inimeste omad.

Akiko Matsumoto-Oda Nishiharas asuvast Ryukyu Ülikoolist ja ta kolleegid otsustasid paranemiskiiruse erinevusi täpsemalt üle mõõta.

Inimestest vabatahtlikud katseisikud värvati haiglast, kus neil oli eemaldatud nahakasvaja. Šimpansitest katseosalised saadi loomade varjupaigast, kus isasloomad omavahel jõudu katsudes alatasa vigastusi saavad. Muud liiki ahve — paaviane ja rohepärdikuid — uuriti Nairobis asuvas Kenya Primaadiuuringute Instituudis.

Selgus, et peaaegu kõigil katsealustel paranesid haavad enam-vähem ühe ja sama kiiresti, keskmiselt 0,62 millimeetrit uut nahka päevas. Erandiks olid inimesed, kes said päevas vaid 0,25 millimeetrit uut nahka.

Teadlased tegid seepeale katseid ka hiirte ja rottidega, ja neilgi nähti haavu paranevat just mitteinimestest primaatidega laias laastus ühes tempos.

Matsumoto-Oda ja kaasautorid kirjutavad Londoni Kuningliku Seltsi toimetistes, et erinevuse põhjuseks võib olla asjaolu, et inimesed on kaotanud suurema osa karvkattest. Karvanääpsude tüvirakud on vajaduse korral head uute naharakkude allikad.

Inimestel on aga enamiku karvanääpsude asemele asunud higinäärmed. Ka higinäärmeis on tüvirakke, millest võib tekkida vajalikke naharakke, aga see teke ei ole nii hoogne kui karvanääpsu tüvirakkudest. Higinäärmeid on karvkatte kaotanud inimeseloomale nõnda rohkesti tekkinud selleks, et keha jahutada ja hoiduda ülekuumenemisest.

Teisalt aga, leiavad uuringu autorid, võimaldab inimese suurem aju leida edukamalt haavaravi rohtu, miska puht-bioloogiline paranemine saabki olla natuke ebatõhusam.

