Varajasi imetajaid kattis ühesugune tagasihoidlik kasukas

Põhjus on mõistetav — imetajad ei tahtnud, et suurroomajad neid ära sööksid ning jäid seetõttu võimalikult märkamatuks ka välimuse poolest.

Rahvusvaheline teadlasrühm on nüüd lähemalt uurinud, milline võis omaaegsete imetajate karvkate täpsemalt välja näha.

Viimastel aastakümnetel on paleontoloogid uurinud paljusid saurusteajastu loomade fossiile, mille küljes on säilinud ka sulgede või karvade kivistisi.

Mõnel juhul on õnnestunud vaadelda mikroskoobi all melanosoome, rakusiseseid organelle, mis sisaldavad sulgedele või karvadele värvi andvat pigmenti melaniini.

On kahesugust melaniini — üks versioon on pigem mustjaspruun ning teine pigem kollakaspunane.

Teadlased teavad, et rakuorganellide melanosoomide kuju on mõnevõrra seotud sellega, kui palju ja millist tüüpi melaniini nad sisaldavad. See tähendab, et melanosoomi kuju järgi saab mõistatada, mis värvi olid neid sisaldanud suled või karvad.

Matthew Shawkey Belgiast Ghenti Ülikoolist ja tema kolleegid uurisid kõigepealt, millise kujuga melanosoome võib kohata 116 tänapäeval elava imetajaliigi karvarakkudes.

Teada saadu põhjal koostasid nad mudeli, mis arvutab välja etteantud melanosoomi kuju järgi karva värvi. Seda mudelit rakendasid nad kuut liiki varajase imetaja fossiilidest pärit melanosoomidele.

Kõik kuus imetajat olid elanud tänase Hiina aladel, kuid mitte päris ühel ja samal ajal, ajavahemikus 165 kuni 120 miljonit aastat tagasi.

Selgus, et kõigi nende imetajate karvkate oli tagasihoidlikult hallikaspruun, kuid teadlasi pani pisut imestama, kui ühesugune oli see värvitoon kõigil nendel liikidel.

Oma avastusest ja imestusest annavad teadlased teada ajakirjas Science.

