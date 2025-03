Peapõrutust leevendav ninasprei näitas loomkatsetes häid tulemusi

USA teadlased leidsid närilistega tehtud katsetes paljulubavaid tõendeid sellest, et ninna pihustatav antikehapõhine ravim võib vähendada peapõrutusest tingitud ajukahjustusi.

Mass General Brighami meditsiiniuuringute keskuse teadlased avaldasid teadusajakirjas Nature Neuroscience uuringu, mille järgi katsejärgus ravim aitas kaasa ajukahjustusega hiirte paranemisele. See vähendas ka peapõrutusest tekkinud põletikku, vahendab Gizmodo.

Traumaatilisi ajukahjustusi (TBI) tuleb võrdlemisi sageli ette ka argielus. Isegi kerged peapõrutused võivad aga viimastel kümnenditel avaldatud tööde põhjal tekitada pikaaegseid neuroloogilisi probleeme. Samuti võib suureneda dementsuse avaldumise risk.

Kuigi TBI esmast kahju saab mõningal määral leevendada näiteks pärast põrutust palju puhates, pole ühtegi ravimit, mis aitaks ennetada peapõrutuste pikaajalisi tagajärgi.

Biotehnoloogia firma Tiziana Life Sciences töötas välja antikeha nimega foralumab. Eelnevad katsed on andnud lootust, et sellest on abi neuroloogiliste haiguste nagu hulgiskleroosi ravimisel. General Brighami teadlased otsustasid uurida, kas sellest võiks olla abi ka TBI korral.

Foralumab sihib konkreetset valkude rühma, mis suhtleb CD3-na tuntud aju immuunrakkudega. Varasemate uuringute põhjal parandab CD3 valkude mahasurumine T-rakkude talitust. Need rakud aitavad hoida vaos aju immuunreaktsiooni, hoides seda üle reageerimast. Hiirtega tehtud katsetes avastasid teadlased, et foralumab suurendas T-rakkude abil aju võimet traumaatilisest vigastusest paraneda.

Uuringu tulemused näitasid, et ravimit saanud hiirte aju immuunrakud ehk mikrogliia rakud koristasid kahjustatud rakke tõhusamalt. Samuti takistas ravim mikrogliia rakkudes kroonilise põletiku teket. Selle tulemusena paranesid kuni kolm päeva pärast vigastust foralumabiga ravitud hiirte motoorsed oskused kiiremini võrreldes kontrollrühma hiirtega.

Tulemused viitavad autorite sõnul, et nina kaudu manustatav pihusti sobib TBI ja võib-olla ka teiste ägedate ajukahjustuste raviks. Sellegipoolest läheb vaja veel hulgaliselt täiendavaid, mh inimesi haaravaid uuringuid, mis kinnitaksid ravimi toimet. Foralumab on juba näidanud inimkatsetes positiivseid tulemusi hulgiskleroosi ravis. Uued kliinilised uuringud antikeha kasutamiseks Alzheimeri tõve ja amütroofse lateraalskleroosi ravis on kas alanud või algamas.