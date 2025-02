Uuring: Ozempic võib vähendada ka alkoholihimu

Kaalu langetamiseks semaglutiidi tarvitanud inimestel väheneb ka märkimisväärselt alkoholiisu, viitab värske uuring . Tähelepanek annab lootust, et ühendit sisaldavaid ravimeid saab kasutada ka sõltuvuste raviks.

Põhja-Carolina Ülikooli teadlased leidsid, et semaglutiidi ehk Ozempicu või Wegovy iganädalased süstid vähendasid alkoholismi sümptomitega patsientidel alkoholitarbimist. Samuti vähendas nende isu alkoholi järele. Neil katsealustel, kes võtsid ravimit, vähenes napsipäevadel alkoholi tarbimine koguni 30 protsenti, samas kui vaid n-ö soolvett saanute seas oli langus vaid kaks protsenti, vahendab ScienceAlert.

Uuringu autorid katsetasid semaglutiidi tõhusust 48 inimese peal, kelle keskmine vanus oli umbes 40 aastat. Kõigile oleks saanud panna alkoholisõltuvuse diagnoosi, kuigi uurimisalused ise polnud selleks ravi otsima. Naised olid eelnenud kuu jooksul tarbinud vähemalt seitse ja mehed vähemalt neliteist jooki nädalas. See hõlmas ka vähemalt kahte tugevat joomaepisoodi, kus naised võtsid vähemalt neli ja mehed vähemalt viis vägijooki korraga.

Üheksa nädala jooksul said uuringus osalejad kord nädalas semaglutiidi või platseebot. Uuringu vältel paluti neil üles täheldada oma alkoholiiha suurus ja tegelikult tarbitud alkoholi kogus.

Kuigi joomispäevade koguarv uuringu jooksul märkimisväärselt ei muutunud, ei olnud teiseks kuuks peaaegu 40 protsendil semaglutiidi saanud patsientidest ühtegi suuremat joomapäeva, samas kui platseeborühmas oli see näitaja poole väiksem. See tähendab, et semaglutiid vähendas märkimisväärselt nii alkoholiiha kui ka joodud jookide arvu tugevate joomaepisoodide ajal, märkisid teadlased.

Katseisikute alkoholisõltuvust sai kirjeldada kerge kuni mõõdukana. Seetõttu ei pruugi tulemused kehtida nende puhul, kelle joomine on juba sellisel tasemel, et nad peaks ravi otsima. Uuringu autorite hinnangul läheb nüüd vaja suuremaid ja pikaajalisemaid uuringuid, et ravimi alkoholihimu vähendavas toimes veenduda.

Uuring toonitab siiski, et igasugune sekkumine inimese biokeemiasse võib kaasa tuua soovimatuid kõrvalmõjusid. Semaglutiidi võimalikud kõrvaltoimed ulatuvad iiveldusest kuni südame lihaste kokkutõmbumiseni. Ravimi pikaajaline mõju inimkehale on alles uurimisel.

Teadustöö avaldati ajakirjas JAMA Psychiatry.