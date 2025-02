Absoluutne kuulmine on õpitav täiskasvanunagi

Inimesi on kuuldavasti mitmesuguseid, kuid ainult väga vähesed võivad uhkeldada absoluutse muusikalise kuulmisega, võimega eksimatult ära tunda ning taasesitada mistahes nooti või helikõrgust, mida nad kuulevad. Isegi kui see esitatakse muudest nootidest või helidest täiesti eraldi.

Enamasti eeldatakse, et absoluutne kuulmine on kas geneetiliselt päritav või omandatav vaid mudilasea muusikaõpingute käigus.

Inglismaa ja Hongkongi teadlased on aga nüüd oma uuringus näidanud, kuidas hea tahtmise korral on absoluutse kuulmise oskust võimalik õpetada ka täiskasvanutele.

Yetta Wong Surrey Ülikoolist ja ta kolleegid kutsusid katses osalema 12 täiskasvanud muusikut, kellel polnud absoluutset kuulmist seni ilmnenud, ja korraldasid neile kaheksanädalase veebikoolituse.

Koolitustundides mängiti katseisikutele ette kõikvõimalikke helikõrgusi kolme oktavi ulatuses ning neil paluti hiireklõpsuga osutada, millist heli nad kuulsid.

Seejuures ei pidanud nad vahet tegema, millise oktavi heli mängiti, vaid vastata tuli ainult nii-öelda heliklassi ehk C või Cis või D ja nii edasi.

Helid olid genereeritud elektrooniliselt, kuid meenutasid kas klaverit või kitarri.

Ajapikku läksid ülesanded keerukamaks, näiteks tuli vastata kiiremini või mängiti akorde ehk mitut heli korraga.

Wong ja kaasautorid kirjutavad ajakirjas Psychonomic Bulletin & Review, et püüdsid katsemetoodika kujundada nii, et tulemused oleksid varasemate samasuguste katsetega võrreldes kindlamad.

Kõik katseisikud saavutasid märkimisväärset edu. Keskmiselt suutsid nad koolituse lõppedes vähemalt 90-protsendise tabamusmääraga ära tunda kahe sekundi jooksul seitset heliklassi kaheteistkümnest võimalikust.

Kaks tublimat nende seas suutsid kiiresti ära tabada kõik 12 heliklassi, nii nagu nii-öelda sünnipäraselt absoluutse kuulmisega inimesedki.

Uuringust ei ilmnenud, et hiina emakeelega katseisikutel oleks tingimata eeliseid inglise emakeelega katseisikutel, ehkki hiina keel on teatavasti nii-öelda toonikeel, kus sõna tähendus võib sõltuda hääle kõrgusest. Autorid ei välista, et suuremas katses võib hiinlaste eelis siiski välja tulla.

Igal juhul kinnitab tulemus rahvatarkust, et õppida ei ole kunagi hilja, isegi mitte absoluutset kuulmist — vähemalt on lootust, kui tõsiselt üritada.

Teadusuudised on Vikerraadios eetris esmaspäevast reedeni ca kell 8.35 ja laupäeval ca kell 8.25.