Nobeli majanduspreemia läks riikide jõukuse-erisuste uurijatele

Rootsi Riigipanga Alfred Nobeli mälestusauhinna majanduse alal said sel aastal USA majandusteadlased Daron Acemoglu, Simon Johnson ja James Robinson. Nende töö aitab paremini mõista, kuidas tekivad institutsioonid ja milline mõju on neil riikide jõukusele ehk miks on mõned riigid teistest märksa rikkamad.

Kui kõik maailma riigid jõukuse järgi ritta seada, on ülemise viiendiku varade koguväärtus tänapäeval 30 korda suurem kui alumise viiendiku oma. Seejuures pole ka näha, et riikide vaheline lõhe ajas väheneks. Selle asemel muutuvad kõige jõukamad riigid üha rikkamaks. Acemoglu, Johnsoni ja Robinsoni töö põhjal on võti riikide majanduslikes institutsioonides, mitte riigi asukohas või kultuuris.

Pikaajalise kasu saamiseks peavad olema need kaasavad, ammutama riigi elanikelt vähem jõukust ja riigis tervikuna peaksid kehtima õigusriigi põhimõtted. Kuigi pikemas vaates tuleks seega riigis kehtiva süsteemi muutmine kasuks ka selle eliidi heaolule, pole see laureaatide mudeli kohaselt sirgjooneline. Seejuures on tähtis arvestada sellega, kuidas institutsioonid tekivad ja arenevad.

Esiteks tekib paratamatult konflikt selle pärast, kuidas ressursse jaotatakse ja kellel on ühiskonnas otsustusõigus. Teise teesi kohaselt ei tähenda otsustusõigus samas ilmtingimata võimu, sest massidel on võimalik mõnikord oma võimu teostada, kui nad vaid koonduvad ja valitsevat eliiti ähvardavad. Viimaks tuleb rinda pista nn pühendumise probleemiga, mille kohaselt on eliidi jaoks ainuke alternatiiv kehtivale olukorrale otsustusõigus rahvale üle anda.

Kolmiku teoreetiline raamistik näitab, kuidas pühendumisprobleemid, oht jääda poliitiliseks kaotajaks ning tõhususe ja ressursside jaotamise lahutamatus viib paratamatult ebaefektiivsete majandusinstitutsioonideni tekkimiseni, millest saavad kasu võimulolijad.

Laureaatide töö aitab paremini mõista, miks on mõnede riikide jõukus ajas kasvanud ja teistes vähenenud. Autor/allikas: Nobeli komitee

Uudis on täiendamisel.

Möödunud aastal sai preemia Harvardi ülikooli majandusprofessor Claudia Goldin, kelle töö aitab paremini mõista naiste edasijõudmist tööturul ja palgalõhe põhjuseid.

Esimese Alfred Nobeli mälestusauhinna majanduse alal andis Rootsi Riigipank välja 1969. aastal. Sellest ajast saadik on pälvinud preemia 93 laureaati. Nobeli majanduspreemia suurus on alates 2023. aastast 11 miljonit Rootsi krooni (~967 000 eurot).