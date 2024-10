Lähimal üksiktähel on planeet

Päikesesüsteemile lähim üksiktäht, Barnardi täht ei olegi ikkagi päris üksik, sest astronoomid teatavad, et on leidnud ta ümber tiirlemas planeedi või isegi mitu planeeti.

Jonay González Hernández Kanaaride Astrofüüsika Instituudist Hispaanias ja ta kolleegid kirjutavad ajakirjas Astronomy & Astrophysics, et teadaolev planeet on vähem kui poole Maa massiga ja tiirutab tähele lähemal kui Merkuur Päikesele.

Barnardi täht on punane kääbus, meist vähem kui kuue valgusaasta kaugusel Maokandja tähtkujus. Ta on nii tuhm, et palja silmaga teda Maalt näha ei olegi. Maale ja Päikesele on temale lähemal ainult Alfa Centauri süsteem oma kolme tähega, mille ümbert tänaseks on samuti planeete leitud.

Barnardi tähe juures on planeete arvatud nägevat varemgi, kuid need nägemised on hiljem ekslikuks tunnistatud. Möödunud sajandi 60-ndatel aastatel väideti seal olevat mitu hiigelsuurt gaasplaneeti, kuid väited kummutati 70-ndatel.

Aastal 2018 kuulutati Barnardi tähe juurest avastatuks supermaakera tüüpi planeet ja arutati juba elu võimalikkuse üle planeedi pinna all, aga aastal 2021 leiti, et tegu oli siiski olnud valepositiivse signaaliga ehk siis ikkagi pigem planeedikanditaadiga.

Nüüdne avastus, mille González Hernández ja kolleegid tegid Tšiilis asuva Euroopa Lõunaobservatooriumi Väga Suure Teleskoobi viie aasta vaatlusandmete põhjal, on eelnenutest loodetavasti püsi- ja tõsikindlam.

Äsja avastatud planeet sai endale nimeks Barnard b, sama nime, mis oli varem antud ka nüüd juba olematuks tunnistatud supermaakerale, ja jäänud vabaks.

Praegune Barnard b on üks väheseid eksoplaneete, mille mass teatakse olevat Maa omast väiksem. Planeedi pinnal valitseb kõva sauna temperatuur, 125 kraadi.

Kas seal ka mõni saunaline elab, on teadlaste arvamuse kohaselt pisut kahtlane, sest üldaktsepteeritud elukõlblikkusvööndist jääb üle saja kraadise pinnaga planeet paraku välja.

Aga Barnardi tähe juures on samas uuringus märgatud veel kolme võimalikku planeeti. Kui neist ka mõni tegelikult olemas on, siis võib seda enam ka võimaliku elu üle arutada saada.

Pildil on kunstniku kujutus planeedist Barnard b koos oma tähega.

Teadusuudised on Vikerraadios eetris esmaspäevast reedeni ca kell 8.35 ja laupäeval ca kell 8.25.