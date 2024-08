Freudi suur seksuaallembus võis olla vaid ühiskondlik väärtõlgendus

Levinud nalja järgi sümboliseerib iga unenäos esilekerkiv ese psühhiaatrite jaoks alati fallost. Nüüd tundub aga, et isegi psühhoanalüüsi rajaja Sigmund Freud ei pidanud kõiki meie unenäofantaasiad allasurutud erootilisteks tungideks. Värske Freudi loomingu käsitluse järgi põhineb see üldlevinud tõlgendusraamistik psühhoanalüütiku tööde vääritimõistmisel.

Kõnealuse korrektuuri autor on Lõuna-Aafrika päritolu psühholoog Mark Solms, kelle juhtimisel ilmus äsja Freudi võtmeteose "Unenägude tõlgendamine" parandustega väljaanne.

Solmsi sõnul oli Freudi tegelik arusaam seksuaalsusest väga lai. Tema jaoks oli "seksuaalne" igasugune tegevus, mis otsis iseenesest naudingut ehk kõik, mida teeb inimene üksnes naudingu, mitte aga mõne praktilise eesmärgi nimel. Näiteks iseloomustas Freud seksuaalsena olukordi, kus imik imeb nuku kätt või laps lööb jalgpalli. See tähendab, et psühhoanalüütiku arvates olid need tegevused lapsele lihtsalt puhta naudingu allikad.

Solmsi hinnangul põhjustaski vääritimõistmiste laviini, mille tagajärjel hakkasid Freudi teooriad oma elu elama psühhoanalüütiku stiil sisustada käibelised mõisted uute võõraste tähendustega. Oma elu lõpus tunnistas seda ka Freud ise.

Ehkki pildid inimese mitteteadlikest tungidest andsid 100 aastat tagasi hoogu murrangulisele arengutele näiteks kunstis ja kirjanduses, ei saanud Solmsi sõnul Freudi tehnilistest terminitest ja keerukatest mõttekäikudest tegelikult aru isegi sellised sürrealismi suurkujud, nagu Dali, Magritte või Breton.

"Keegi neist ei mõistnud, et Freud oli konservatiivne härrasmees, kes ei jaganud ühtegi nende revolutsioonilist kalduvust. Ka tema kunstimaitse oli väga konservatiivne. Dalid kirjeldas Freud näiteks kui fanaatikut," sõnas Solms Guardianile antud intervjuus.

Võta siis näpust – kas olulisem on autori kontekstitundlik mõistmine või loomingulise tõlgendusega avanev uus maailm.

