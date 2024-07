Uuring: metsade taastamisel tuleb arvestada piirkondlike eripäradega

Ehkki puude istutamine võib tunduda kliimakriisiga maadlemisel kulutõhus vahend, on tegelik pilt märksa keerulisem. Oregoni osariigi ülikooli teadlaste uuringust järeldub, et puude suurel hulgal istutamine on parim lahendus vaid mõnes maailma piirkonnas.