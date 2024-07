Alkoholi segamine energiajookidega tekitab rottidel ajuhäireid

Ajakirjas Neuropharmacology ilmunud uuringu viisid läbi Itaalia Cagliari ja Catania ülikoolide teadlased. Teadlased jootsid noorukieas isasrottidele katsete käigus kas alkoholi, energiajooke või nende segu. Seejärel tegid nad loomade vaimsete funktsioonide hindamiseks erinevaid katseid – sealhulgas ajuskanneeringuid ja käitumisteste – kuni 53 päeva pärast joomist, vahendab ScienceAlert.

Katsed näitasid, et loomadel, kes jõid alkoholi ja energiajooke segamini, esinesid püsivad muudatused õppimis- ja mäletamisvõimes. Samuti märkasid teadlased muutusi hipokampuses – ajupiirkond vastutab õppimise ja mälu eest.

Eelkõige paistab, et pihta sai hipokampuse neuroplastilisus, mistõttu kannatab aju võime talletada uusi teadmisi ja kohaneda uute olukordadega. Tegu on olulise osaga aju normaalsest talitusest.

Kuigi algselt võis märgata alkoholi ja energiajooke koos tarbinud rottidel teatud ajufunktsioonide paranemist, näiteks neuronite kasvu soodustavate valkude hulga suurenemist, ei püsinud need eelised kaua ja täiskasvanueas võis märgata ikkagi aju võimekuse langus.

Uuringu autorid tõid välja, et alkoholi ja energiajookide koos tarbimise mõjust aju talitusele on siiani üsna vähe teada. Katsed tõstatavad igal juhul mitmeid küsimusi sellise harjumuste mõjust noore täiskasvanu aju arengule.

Nii alkohol kui ka energiajoogid on noorte seas populaarsed mitmel põhjusel – neid tarbitakse nii hilisõhtustel pidudel kui ka näiteks eksamiks õppides. Uuringu tulemused vihajvad, et taolistel harjumustel võivad tekitada samas pikaajalist tervisekahju.

Rottidega saadud tulemusi tuleb enne põhjapanevate järelduste tegemiseks kontrollida inimuuringutes. Ilmselt esineb hormoonide talituse tõttu sugude vahel ka erinevusi, millele käesolevas uuringus tähelepanu ei pööratud.

Senised avastused viitavad siiski sellele, et mured energiajookide mõju pärast on õigustatud. Alkoholil on juba teadatuntud tervistkahjustavad mõjud. Seega pole nende kahe segamine kindlasti hea mõte. Kogutud andmete analüüs viitab tugevalt ka sellele, et alkoholi ja energiajookide segu tarbimisel noorukieas võivad viia tagajärgedeni, mida neid eraldi juues ei näe.