Perearst: palavat ilma saab võrrelda saunaskäiguga

Viimase nädalaga on hüppeliselt tõusnud inimeste arv, kes kuumast tingitud vaevustega on jõudnud erakorralise meditsiini osakonda. Perearst Jürgen Merilind märkis, et palavat ilma võib võrrelda pika saunaskäiguga.

"Me teame, mis saunas olles juhtub, veresooned laienevad, keha üritab oma temperatuuri hoida seal, kus ta tahab kogu aeg olla ja selle tõttu hakkame me higistama," selgitas perearst saates "Terevisoon". Keha veevarude täiendamiseks tuleb seeläbi seetõttu rohkem juua.

Merilind märkis, et füsioloogilise higistamise-veekao puhul piisab tavalisest veest. "Kui aga mõelda sportlastele või palava ilmaga rohkem ringi toimetavatele inimestele, siis peaks mõtlema mineraalveele ja spordijookidele," lisas Merilind. Alkoholi ja kofeiini tarbimist võiks aga vähendada, sest see võib soodustada dehüdratsiooni.

Palava ilmaga on soovitatav kanda heledaid ja hästi hingavaid riideid. "Mõistlik oleks kanda pikka, heledat ja hästi hingavat riietust, näiteks linast särki ja pükse," soovitas Merilind. Samuti võiks kanda laia äärega kaabusid, mis kaitsevad pead päikese eest. Veelgi parem oleks aga ajastada tegevusi jahedamatele aegadele. "Kui on selline võimalus on olemas, on see väga mõistlik," ütles ta.

Palavad ilmad toovad tihti kehva une, mis võib hakata tervisele. Nõnda peaks magamistuba olema piisavalt jahe, võimalusel akent avades või konditsioneeri kasutades. "Kindlasti peaks võimaluse ruumi jahutamiseks, olgu lahtise akna või konditsioneeriga ning vältida paksu tekki ja ööriietust," sõnas Merilind.

Väikesed lapsed ja krooniliste haigustega vanemad inimesed on eriti haavatavad. "Laps ise hea meelega möllaks rannas mitu tundi vees. Ikka peaks panema päikesekaitset, kandma peakatet ja jälgima, et see aeg ei veniks liiga pikaks," rõhutas perearst. Krooniliste haigustega inimesed peavad olema eriti ettevaatlikud. "Näiteks diabeediga inimestel ei pruugi olla palava ilmaga väga isu, aga süstivad insuliini harjunud annuses. See võib ohtlik olla," hoiatas Merilind.

Valvel tuleks olla ka kuumarabanduse ja päikesepiste sümptomite suhte. Muu hulgas võib anda sellest märku tugev peavalu, pearinglus, iiveldus, kiire pulss ja punetav nahk. "Oksendamise või minestamise korral tuleks konsulteerida perearsti või pereõega, tõsisemal juhul kutsuda kiirabi või minna EMO-sse. Esimesena tuleb patsienti jahutada, viia ta vilusse, et päike rohkem kurja ei teeks. Kindlasti tuleks pakkuda juua," soovitab Merilind. Kasu on ka märjast pearätist.

Ehkki konditsioneeri kasutamine võib pakkuda kiiret leevendust ja kergendustunnet, tuleks suuri temperatuurierinevusi tuleks vältida. "Temperatuur autos ja väljas võiks olla maksimaalselt kolm kuni viis kraadi. Kui õues on 30 kraadi, pole mõtet seda autos 18 kraadi peale keerata," rõhutas Merilind.