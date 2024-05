Suure kuumaga tasub aknad kinni hoida

Tallinna Tehnikaülikooli hoonete sisekliima ja veetehnika õppekava juht Martin Thalfeldt rääkis "Terevisioonis", et lihtsaim viis korteris temperatuuri alla viimiseks on tuulutamine. "Mida tavainimene ei taipa, on see, et kui päeval on õues soojem kui toas, tuleks aknad kinni hoida. Muidu kütame korterit veel lisaks," rääkis Thalfeldt.

Ventilaatoreid tasub töös hoida aga ainult siis, kui inimene on ise läheduses. "Meie kehapind on natuke soojem kui õhutemperatuur. Kui laseme õhul peale puhuda, siis see jahutab meid," lausus ta. Tuba tervikuna ventilaator samas kuigipalju ei jahuta. Küll võib olla kasu sellest, kui lasta ventilaatoril puhuda üle külma veega täidetud anuma.

Kui võimalik, tasub ka päikesekiirgus korterist eemale hoida. Sellele aitavad kaasa rõdud ja suured puud. Kardinate või ruloode ettetõmbamine võib aidata kuumust veidi leevendada, aga erilist mõju sel ei ole. Thalfeldti sõnul oleks ideaalne, kui saaks akna välisosale midagi paigaldada, mis kuuma eest kaitseks. "Küsimus on selles, kui lihtne paigaldamine on ning kuidas see hoone välisilmele mõjub," ütles ta.

Konditsioneeride puhul on põhiküsimus see, kuhu panna välisosa. Oluliselt lihtsam on siis, kui paigaldada see nii, et väljast ei jää paistma, näiteks rõdule. Tähtis on ka see, kui kaugel on välisosa naabri kinnistust või akendest. "Paratamatult see mingit müra teeb. Kvaliteetsemad seadmed ei tee häirivat müra. Kui seadet valida, siis tasubki andmeleht otsida, mis on välis- ja siseosa müratase. Kui on 45–50 detsibelli, siis on hästi," rääkis ta.

Tallinnas, Tartus ja Pärnus on olemas ka kaugjahutusvõrk. Reeglina on nendega ühendatud ärihooned, kus on jahutusvajadus suurem. "Iseenesest ei ole olulisi takistusi korterelamu ühendamiseks, kui elamu on torustikule piisavalt lähedal. Korteriomaniku jaoks väga suurt vahet ei olegi. See on võib-olla parim lahendus, sest siis ei ole hoone küljes potentsiaalseid mürisevaid seadmeid, mis viivad soojust välisõhku, selle asemel, et viia linnatänavatele torustikku," arutles Thalfeldt.

Kui praegu õnnestuks see süsteem ühendada mereveega, saaksime põhimõtteliselt kompressorit kasutamata juhtida soojuse merevette. "Suvel, kui meri on soe, on see natuke keerulisem, aga see on tõhus lahendus," ütles ta.