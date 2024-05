Liblikaloendus rahustab

Liblikad on toredad putukad, ja nüüd on leidnud teaduslikku tõendust tõik, et liblikate vaatlemine mõjub inimestele rahustavalt.

Briti teadlased eesotsas Carly Butleriga Derby Ülikoolist selgitasid koostöös heategevusliku liblikakaitseorganisatsiooniga Butterfly Conservation välja, et liblikate loendusega tegelevatel inimestel kahaneb ärevus keskmiselt üheksa protsenti.

Nad kirjutavad ajakirjas Biological Conservation, et vaid 15 minutit liblikate vaatlemist ja loendamist suurendab inimestel märgatavalt ühtsustunnet loodusega.

Pärast liblikaloendusel osalemist märkasid inimesed veel järgmised kuus-seitse nädalat liblikaid enda ümber terasemalt kui tavaliselt.

Varasematest uuringutest on ilmnenud, et mida seotumalt inimesed end loodusega tunnevad, seda enam on nad motiveeritud loodust hoidma.

Nii võib järeldada, et loodusega seotud harrastusteaduslikud ettevõtmised võivad lõppkokkuvõttes levitada head suhtumist loodusesse ja sedakaudu aidata loodust kaitsta.

On ka ammu aimatud ja teatud, et looduses viibimise ja inimese heaolutunde vahel on positiivne korrelatsioon; nüüd aga selgub, et see seos ilmutab end selgelt juba nii lihtsa tegevuse juures nagu liblikaloendus.

Seega võib harrastusteadusest kasu olla mitte ainult uute teadusandmete kogumisel, vaid ka rahva vaimse tervise parandamisel.

Butleri ja ta kolleegide uuringus pidid liblikaloendajad vastama mõnedele küsimustele.

Nad teatasid tundnuvat oma tegevuse ajal üsna mitmesuguseid emotsioone nagu rõõmu ja vaimustust, aga ka kurbust ja muret. Muret näiteks selle üle, et neil ei õnnestunud näha nii palju liblikaid, kui nad lootsid, ja kurbust selle üle, et maakera loodus käib alla.

Mõlemat sorti emotsioonid paistsid teadlaste sõnul tugevdavat ühtsustunnet loodusega.´

Teadusuudised on Vikerraadios eetris esmaspäevast reedeni ca kell 8.35 ja laupäeval ca kell 8.25.