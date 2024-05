Sõna palun ei väljenda alati viisakust

Mis on võlusõna? Kes teab? No loomulikult teavad kõik, et võlusõna on palun. Nii on meid vähemalt õpetatud: ütle palun ja su soov täidetakse palju meelsamini.

Kuid on see ikka alati nii? Teadlased kipuvad mõnikord ka täiesti juurdunud tõekspidamistes kahtlema, ja nii ka nüüd.

Ameerika sotsioloogid on asja lähemalt uurinud ja jõudnud järeldusele, et kõik ei ole ikkagi nii lihtne ja ühene kui süvenemata võib tunduda.

Andrew Chalfoun ja ta kolleegid Los Angelese California Ülikoolist tõdevad ajakirjas Social Psychology Quarterly, et sõna palun, inglise keeles please, ei tarvitsegi olla lihtlabane universaalne viisakusmarker, vaid võib pigem olla kindla otstarbega strateegiline vahend, leevendamaks hõõrdumisi ja kõrvaldamaks tõrkeid eelkõige just pereliikmete, sõprade ja töökaaslastega suheldes.

Chalfoun ja ta kaaslased märgivad, et inimesed ütlevad palun palju harvem kui arvata võiks, ja enamasti juhul, kui on eeldada, et nende sooviavaldus võib kergesti saada ka eitava vastuse.

Olgu seks avalduvaks sooviks siis näiteks võitoosi korraks oma valdusse võtmine toidulauas või autoga lennujaama sõidutatud saamine, tuttavaile inimestele öeldakse palun selleks, et nõudmise esitamist pehmendada, juhul kui nõudmise adressaat on juba väljendanud selle täitmise suhtes vastumeelsust või on näha, et ta on hõivatud mõne muu enda jaoks tähtsa tegevusega.

Chalfoun ütles tulemusi kommenteerides, et ükskõik millise üldise viisakusreegli puhul, nagu näiteks ka palun või tänan ütlemine, tuleb arvesse võtta konteksti.

Mitte alati ei tähendagi nende reeglite kasutamine viisakust ja mitte alati ei ole neist kasu. Sõna palun võib mõnes olukorras mõjuda hoopis pealetükkivalt või tekitada asjatut kahtlust, nagu arvataks, et suhtluskaalane ei ole nõus soovi täitma.

Chalfoun ja ta kolleegid jälgisid 17 katseisiku käitumist, kõnet ja näoilmeid eelkõige vabades ja loomulikes vestlusolukordades peamiselt sõprade, pereliikmete ja töökaaslastega, kodus, tööl ja vabas õhus, olles saanud nende nõusoleku videosalvestuseks.

Muu hulgas selgus, et enam kui tuhandest ette tulnud sooviavaldusest sisaldas sõna palun ainult 69, mis tegi seitse protsenti juhtudest.

Nii on vähemalt lood Californias. Võib-olla on Eestis samamoodi, võib-olla natuke teisiti. Huvi korral võime ju püüda seda tähele panna, palun.

Teadusuudised on Vikerraadios eetris esmaspäevast reedeni ca kell 8.35 ja laupäeval ca kell 8.25.