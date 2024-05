President andis üle noore teadlase preemiad

President Alar Karis andis kolmapäeval üle noore teadlase preemiad. Noore teadlase preemia laureaat on Hedvig Tamman, noore IT-teadlase laureaat on Liisa Rätsep ja noore keskkonnateadlase preemia pälvis Reimo Lutter.

Noore teadlase preemia laureaat Hedvig Tamman on Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudi geneetika kaasprofessor. Oma teadustöös selgitab ta, kuidas viirused nakatavad ja tapavad baktereid. Kuna haigust tekitavate bakterite hulgas levib üha enam antibiootikumiresistentsus, võivad Tammani juhitava töörühma uurimistulemused anda uudseid ideid, kuidas võidelda tulevikus bakteriaalsete haiguste vastu.

Noore keskkonnateadlase preemia laureaat Reimo Lutter töötab Eesti Maaülikoolis metsakasvatuse ja metsaökoloogia õppetooli tenuuris nooremprofessorina. Oma teadustöös tegeleb ta lageraie alternatiivide, segametsade ning väheväärtuslike maade metsastamise uurimisega.

Noore IT-teadlase preemia laureaat Liisa Rätsep tegeleb Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudis närvivõrgupõhise kõnesünteesi ja eesti keele tehnoloogiate arendamisega. Lisaks tegeleb ta keeletehnoloogia tööriistade arendamisega väheste ressurssidega soome-ugri keeltele ja murretele.

President Alar Karis ütles preemiaid üle andes, et need on ühelt poolt tunnustus kolmele noorele inimesele, kes on juba oma erialal välja paistnud, kuid teiselt poolt on sellise preemia olemasolu tänuavaldus ja julgustus kõigile noortele, kes on valinud teadlase tee, ning eeskujuks neile, kes seda kaaluvad.

Riigipea nentis, et kuigi teadlase tööd peetakse keeruliseks peamiselt seetõttu, et see nõuab ääretult süvitsi minemist, kriitilist mõtlemist ja enesekriitikat ning keerukate meetodite ja sõnavara valdamist, on teadlase töös võib-olla kõige keerulisem just ühiskondlikkuse ja teaduslikkuse sidumine. "See tähendab – kuidas olla ühtaegu ühiskonnaga kaasas ja samal ajal säilitada teadusele omane sõltumatu ja veidi eemaltvaatav hoiak?," kõneles president Karis.

"Teadus on väärtuslik, kui ta lahendab elulisi ja olulisi probleeme ning räägib kaasa oluliste ühiskondlike otsuste tegemisel. Kuid ta peab selle juures ikka ja aina tuginema faktidele ja teaduslikule mõtteviisile, mitte laskma end kaasa kiskuda või ära hirmutada keevalistest aruteludest või mõtlemise moetuultest," ütles riigipea.

Preemiad on mõeldud kuni 35-aastastele teadlastele, kes teevad uurimistööd Eesti või välisriigi teadusasutuse või ülikooli juures. Ühe preemia suurus on 5000 eurot.

Eelmisel aastal pälvis presidendi noore teadlase preemia Tartu Ülikooli Kliinikumi ortopeedia arst-õppejõud Kaspar Tootsi, noore keskkonnateadlase preemia Tartu Ülikooli keskkonnatehnoloogia kaasprofessor Kuno Kasak ning noore IT-teadlase preemia Tartu Ülikooli tehisintellekti lektor Dmytro Fishman.