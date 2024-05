Kõrge rohi toob aeda rohkem liblikaid

Tänapäeval on mõneti moes jätta mõnel pool mõnikord muru niitmata, viimastel aastatel on moega ka meil Eestis kaasas käinud isegi mitu linnavalitsust.

Nüüd annab Suurbritannias tehtud teadustöö tõendust, et vähemalt liblikatele on niitmata jätmisest küll kasu. Ja kellele siis ei meeldiks liblikad?

Lisbeth Hordley ja Richard Fox Edela-Inglismaal Warehami linnakeses asuvast liblikakaitseasutusest Butterfly Conservation asusid uuringut tegema, kui olid tähele pannud, et enne neid ei olnudki keegi nii väga täpselt uurinudki niitmatuse kasu just nimelt liblikatele.

Õnneks oli nende asutuse valduses kuue aasta jagu andmeid liblikavaatluste kohta, mida kohalikud harrastusteadlased olid kogunud umbes kuuesajas Inglismaa, Walesi ja Šotimaa aias.

Andmeist nähtuski, et rohu pikaks kasvada laskmisel oli liblikapopulatsioonidele soodne toime. Soodsuse ulatus sõltus seejuures tugevasti murulapi asukohast maastikul.

Kui aeda, kus rohi pikaks sirgus, ümbritsesid igast küljest põllud, siis võis liblikate arvukus kasvada lausa kuni 93 protsenti. Kui murulapp paiknes aedlinnas, kus seda ümbritsesid majad, siis kasvas liblikarikkus kuni 18 protsenti.

Kuid sellest ei ole väga midagi, et aedlinnas avaldub nähtus nõrgemini: kui aedu, kus murul pisut metsikumalt kasvada lastakse, on lähestikku rohkesti, siis summaarselt on sest liblikaile kasu juba kaunis kõvasti.

Hordley ja Fox kirjutavad ajakirjas Science of the Total Environment, et peamine põhjus, miks kõrge rohi liblikate arvukust suurendab, on asjaolu, et liblikaröövikud saavad rahulikult rohuliblesid närida, ilma et muruniidukite terad neid pooleks hakiksid.

Hordleyt-Foxi uurisid seekord küll ainult päevaliblikate andmeid, kuid ööliblikatele võib nende arvates olla kõrgemast rohust veelgi rohkem kasu, sest nende röövikute menüüs on rohulibled veel tähtsamal kohal kui päevaliblikate röövikuil.

Ja et ööliblikaid on tavaliselt ikka märksa rohkem kui päevaliblikaid, siis seda enam on oodata, et absoluutarvudes tõuseb nende arvukus veelgi jõudsamalt.

Liblikaist hoolivaid aiapidajail tasub aga tähele panna, et peale valmikuile meelepäraste nektariõite kasvatamise on vaja mõelda ka vastsete ehk röövikute heaolule, sest just nendest need kirjude tiibade laperdades lõbusalt lendlevad olendid ju saavadki.

