Muru tasub niita pigem õhtupoolikul

Tallinna Botaanikaaia vanemaednik Liivi Mäekallas rääkis "Terevisioonis", et muru tuleb niita nii sageli, nagu inimene ise visuaalselt õigeks peab. "Tasub arvestada, kui elujõuline muru on, kui palju see on kasvanud, kui palju on õues niiskust. Pole ühte kindlat kriteeriumi, et just iga nädal peab niitma, vaid see oleneb ilmast," sõnas Mäekallas.

Kuna paljudes Eestimaa piirkondades on hiljaaegu sadanud vihma, on muru muutunud ka rohelisemaks ja elujõulisemaks. "See juhtus lausa üleöö," lausus ta.

Mäekallas soovitab muru niita pigem õhtupoolikul, kindlasti mitte lauspäikese käes. "Muru tervise jaoks on oluline, et lõiketerad niidukil oleksid teritatud, siis see lõikab lible täpselt sirgelt pooleks ja kui lõikepind on ühtlane, siis seda vähem aurustub niiskust taimest välja," rääkis ta. Samuti on niimoodi haigustekitajatel raskem taime sisse pääseda.

Sagedase probleemina niidab inimene küll muru normaalse tihedusega, aga võililled tulevad kiiresti uuesti üles. Vahel on nad uuesti püsti juba lausa järgmisel päeval. "Sellisel juhul tuleb lihtsalt mõnedes kohtades rohkem niita," ütles ta.

Samas soovitab Mäekallas hoida ka tasakaalu: aias võiks olla nii niidetavaid alasid kui ka neid, mida niidetakse korra aastas – suve lõpus pärast seda, kui seemned on valminud. "Tuleb ise leida tasakaal, kus niidame rohkem, kus vähem," ütles ta.

Robotniidukite puhul ei ole tema sõnul vahet, millal need töötavad. Küll aga tuleb arvestada sellega, et öösel on kaste maas, mistõttu tasub arvestada, kuidas see niidukile mõjub.

Liivi Mäekallas võttis ka "Terevisiooni" stuudiosse kaasa erinevaid taimi, mida muru seest leiab. Vaata videost.